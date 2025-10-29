Knicks verlieren erneut
NBA: Oklahoma City Thunder vs. Sacramento Kings - Isaiah Hartenstein gewinnt deutsches Duell mit Dennis Schröder
- Aktualisiert: 29.10.2025
- 08:15 Uhr
- SID
Die Oklahoma City Thunder haben ihren perfekten Saisonstart ausgebaut. Gegen die Sacramento Kings und Dennis Schröder gewann OKC mit Isaiah Hartenstein knapp, aber souverän.
Isaiah Hartenstein hat das deutsche Duell mit Dennis Schröder in der NBA gewonnen und bleibt mit Oklahoma City Thunder weiter unbesiegt.
Der amtierende Champion bezwang die Sacramento Kings um Welt-und Europameister Schröder in der Nacht zu Mittwoch mit 107:101. Der Titelverteidiger steht damit bei fünf Siegen aus fünf Spielen, die Kings haben nur einen Erfolg und drei Niederlagen auf dem Konto.
Hartenstein kam für OKC auf vier Punkte und 14 Rebounds, Schröder legte für die Gäste acht Zähler und fünf Rebounds auf. Bester Werfer der Partie war Oklahomas Starspieler Shai Gilgeous-Alexander, MVP der Vorsaison, mit 31 Punkten. Beim Titelfavoriten fehlten unter anderem die Starter Chet Holmgren (Rückenprobleme) und Jalen Williams (Handgelenksverletzung).
NBA: New York Knicks nun bei negativer Bilanz
Ariel Hukporti und die New York Knicks verloren indessen bei den Milwaukee Bucks mit 111:121 und kassierten die zweite Pleite in Folge.
Der deutsche Center griff in zwölf Minuten Spielzeit drei Rebounds, erzielte jedoch keine Punkte. Dominanter Akteur war Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo mit 37 Zählern, bei den Knicks reichten 36 Punkte von Spielmacher Jalen Brunson nicht zum Sieg.
New York, einer der Favoriten im Osten, kommt aktuell auf zwei Siege und zwei Niederlagen.