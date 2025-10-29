Die Oklahoma City Thunder haben ihren perfekten Saisonstart ausgebaut. Gegen die Sacramento Kings und Dennis Schröder gewann OKC mit Isaiah Hartenstein knapp, aber souverän.

Isaiah Hartenstein hat das deutsche Duell mit Dennis Schröder in der NBA gewonnen und bleibt mit Oklahoma City Thunder weiter unbesiegt.

Der amtierende Champion bezwang die Sacramento Kings um Welt-und Europameister Schröder in der Nacht zu Mittwoch mit 107:101. Der Titelverteidiger steht damit bei fünf Siegen aus fünf Spielen, die Kings haben nur einen Erfolg und drei Niederlagen auf dem Konto.

Hartenstein kam für OKC auf vier Punkte und 14 Rebounds, Schröder legte für die Gäste acht Zähler und fünf Rebounds auf. Bester Werfer der Partie war Oklahomas Starspieler Shai Gilgeous-Alexander, MVP der Vorsaison, mit 31 Punkten. Beim Titelfavoriten fehlten unter anderem die Starter Chet Holmgren (Rückenprobleme) und Jalen Williams (Handgelenksverletzung).