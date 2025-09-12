Anzeige
Basketball-EM

Griechenland vs. Türkei heute live: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, im Livestream und Ticker

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 11:16 Uhr

Im zweiten Halbfinale der Basketball-EM kommt es zum Duell zwischen Griechenland und der Türkei. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die Basketball-EM 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Die heiße Phase läuft und der Kampf um die Medaillen ist endgültig eröffnet.

Mit dabei sind unter anderem Griechenland und die Türkei. Wer zieht ins Finale ein? Vieles dürfte auch von den Leistungen der beiden NBA-Superstars abhängen.

Während Giannis Antetokounmpo vom Titel mit Griechenland träumt, will sich Alperen Sengün in der Türkei unsterblich machen.

ran fasst alle Infos zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei zusammen.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige
Anzeige

Halbfinale - Griechenland vs. Türkei bei der Basketball-EM: Wann ist heute Anwurf?

  • Begegnung: Griechenland vs. Türkei
  • Wettbewerb: Basketball-EM 2025; Halbfinale
  • Datum: 12. September 2025
  • Uhrzeit: 20:00 Uhr
  • Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Basketball-EM heute live: Wird die Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gezeigt?

Nein. Eine Übertragung der Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gibt es nicht.

Basketball-EM heute live: Gibt es zu Griechenland vs. Türkei einen Livestream?

Ja, das Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei wird bei Magenta Sport im Livestream gezeigt. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Anzeige

Griechenland - Türkei bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich einen Liveticker?

Einen Liveticker zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Griechenland vs. Türkei heute live: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels

  • Begegnung: Griechenland vs. Türkei
  • Datum und Uhrzeit: 12. September 2025, 20:00 Uhr
  • Trainer: Vasilios Spanoulis (Griechenland), Halil Ergin Ataman (Türkei)
  • Free-TV: -
  • Livestream: MagentaSport (kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos
2228367080
News

Kommentar: Werd endlich erwachsen, Luka!

  • 12.09.2025
  • 10:17 Uhr
Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025 heute live: Deutschlands mögliche Final-Gegner - Turnierbaum der K.o.-Phase - wann ist das Endspiel?

  • 12.09.2025
  • 10:16 Uhr
Dennis Schröder
News

Deutschland vs. Slowenien: Basketball-EM 2025 Übertragung des Viertelfinals im TV, Livestream - Luca Doncic übt Schiedsrichter-Kritik

  • 12.09.2025
  • 10:09 Uhr
Basketball Riga 10.09.2025 DBB Länderspiel Männer Herren EuroBasket 2025 Viertelfinale Finnland (FIN) - Georgien (GEO) Mikka Muurinen (Finnland, No.24) *** Basketball Riga 10 09 2025 DBB Internatio...
News

DBB-Gegner "Slim Jesus" - der neue Star am Basketball-Himmel

  • 12.09.2025
  • 09:56 Uhr
imago images 1065995443
News

Basketball-EM 2025 heute live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 12.09.2025
  • 08:47 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 12.09.2025
  • 08:44 Uhr
imago images 1065777903
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 12.09.2025
  • 08:43 Uhr
Basketball Riga 10.09.2025 DBB Länderspiel Männer Herren EuroBasket 2025 Viertelfinale Deutschland (GER) - Slowenien (SLO) Tristan Da Silva (Deutschland, No.05) Dennis Schröder Schroeder (Deutschla...
News

Deutschland vs. Finnland heute live: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, im Livestream und Ticker

  • 12.09.2025
  • 08:35 Uhr
Collins bei einem seiner Auftritte als NBA-Botschafter
News

Hirntumor bei früherem NBA-Profi Collins

  • 12.09.2025
  • 06:49 Uhr
Moritz (l.) und Franz Wagner
News

"Mo" Wagner warnt vor Finnland: "Fuck it-Mindset"

  • 12.09.2025
  • 06:07 Uhr