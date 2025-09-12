Im zweiten Halbfinale der Basketball-EM kommt es zum Duell zwischen Griechenland und der Türkei. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die Basketball-EM 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Die heiße Phase läuft und der Kampf um die Medaillen ist endgültig eröffnet.

Mit dabei sind unter anderem Griechenland und die Türkei. Wer zieht ins Finale ein? Vieles dürfte auch von den Leistungen der beiden NBA-Superstars abhängen.

Während Giannis Antetokounmpo vom Titel mit Griechenland träumt, will sich Alperen Sengün in der Türkei unsterblich machen.

ran fasst alle Infos zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei zusammen.