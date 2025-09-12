Anzeige

Muurinen erhält Spitznamen "Slim Jesus" US-Influencer Cam Wilder gab Muurinen den Namen "Slim Jesus", der Aufsteiger mag ihn, die Fans lieben ihn. Es gibt mittlerweile sogar einen Rap-Song über den Teenager, der Text ist reine Vergötterung - natürlich. "Jeder kennt den Mann aus Nazareth, der Wasser in Wein verwandelte. Jetzt lernt Miikka Muurinen kennen, der Müll in einen Schatz verwandelt", heißt es darin. Oder: "Du bist zu klein, geh nach Hause und wachse, Slim Jesus dunkt dir ins Gesicht, und lässt dich bezahlen, Bruder." Große Worte über den 2,10-m-Riesen, der noch für die AZ Compass Prep High School in Chandler im US-Bundesstaat Arizona spielt. 2027 wird er im NBA-Draft gezogen, und zwar früh, wenn es so wie bislang für ihn weitergeht. Basketball-EM - Deutschland im Halbfinale: Jetzt muss der Titel folgen - ein Kommentar

DBB-Coach Alex Mumbru ist ein Vorbild für alle - ein Kommentar Muurinen hat den Swag, unter dem verwuschelten Pony trägt er manchmal - etwa in seinem Instagram-Profil - eine Sonnenbrille, die das halbe Gesicht verdeckt, sein rechter Arm ist komplett tätowiert. Eingestochen ist die Horrorfratze von Michael Myers aus den berühmten Halloween-Filmen, darunter steht: "The only impossible journey is the one you never begin", also: Die einzig unmögliche Reise ist die, die du nie beginnst.

