Anzeige
Basketball-EM

Basketball-EM 2025 - Miikka Muurinen: "Slim Jesus" als aufgehender Stern

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 09:56 Uhr
  • SID

Nachwuchsstar, Aufsteiger, "finnish golden boy". Miikka Muurinen ist ein Hingucker bei der EuroBasket, und der Hype um den Teenager in vollem Gange.

Nein, Wasser in Wein verwandeln kann Miikka Muurinen nicht. Noch nicht, sagt er, "mal sehen, wann ich diesen Trick lerne."

Doch der "Slim Jesus", der aufgehende Stern im finnischen Basketball, kann immerhin schon "ein paar Sekunden über Wasser gehen, wenn ich schnell genug bin".

An Selbstbewusstsein mangelt es Muurinen kaum, so viel ist klar, das unterstreichen seine Aussagen im heimischen Portal Iltalehti nur zu gut. Der 18-Jährige, geboren in Järvenpää, rund 40 Kilometer nordöstlich von Helsinki, ist bei der EuroBasket ein Hingucker, gilt als "Golden Boy" der überraschend starken Finnen. Doch der Hype ist nicht neu.

Anzeige
Anzeige

Muurinen erhält Spitznamen "Slim Jesus"

US-Influencer Cam Wilder gab Muurinen den Namen "Slim Jesus", der Aufsteiger mag ihn, die Fans lieben ihn. Es gibt mittlerweile sogar einen Rap-Song über den Teenager, der Text ist reine Vergötterung - natürlich.

"Jeder kennt den Mann aus Nazareth, der Wasser in Wein verwandelte. Jetzt lernt Miikka Muurinen kennen, der Müll in einen Schatz verwandelt", heißt es darin. Oder: "Du bist zu klein, geh nach Hause und wachse, Slim Jesus dunkt dir ins Gesicht, und lässt dich bezahlen, Bruder."

Große Worte über den 2,10-m-Riesen, der noch für die AZ Compass Prep High School in Chandler im US-Bundesstaat Arizona spielt. 2027 wird er im NBA-Draft gezogen, und zwar früh, wenn es so wie bislang für ihn weitergeht.

Muurinen hat den Swag, unter dem verwuschelten Pony trägt er manchmal - etwa in seinem Instagram-Profil - eine Sonnenbrille, die das halbe Gesicht verdeckt, sein rechter Arm ist komplett tätowiert.

Eingestochen ist die Horrorfratze von Michael Myers aus den berühmten Halloween-Filmen, darunter steht: "The only impossible journey is the one you never begin", also: Die einzig unmögliche Reise ist die, die du nie beginnst.

Anzeige
Anzeige

Lehrt Muurinen Deutschland das Fürchten?

Seine Reise hat längst begonnen, zuletzt führte sie Muurinen nach Riga. In Lettland spielt der Forward am Freitag (ab 16 Uhr im Liveticker) im EM-Halbfinale gegen Deutschland, gegen den Weltmeister. Die bedeutende Aufgabe dürfte ihn nicht aus der Ruhe bringen.

"Ich bin einfach ein selbstbewusster Typ. Ich möchte in allem, was ich tue, der Beste sein", sagt X-Faktor Muurinen, der das Gruppenspiel gegen die Deutschen verpasst hatte. Auch diesmal soll er mit seiner extrovertierten Art wieder Feuer bringen.

"Zehn Dreier in dein Gesicht, jetzt ist dein Wille dahin", lautet eine Zeile im Rap-Song, "Gott vergibt, aber Slim Jesus? Nein, er zieht weiter." Wohin sein Weg auf kurz oder lang führt, dürfte klar sein.

Mehr News und Videos zum Basketball
Fiba EuroBasket 2025 : Spain vs Greece GIANNIS ANTETOKOUNMPO of Greece waves to fans. Spain plays against Greece for the Group C during the Group Phase of the Fiba EuroBasket 2025, Limassol, Cyprus...
News

Griechenland vs. Türkei heute live: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, im Livestream und Ticker

  • 12.09.2025
  • 11:16 Uhr
2228367080
News

Kommentar: Werd endlich erwachsen, Luka!

  • 12.09.2025
  • 10:17 Uhr
Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025 heute live: Deutschlands mögliche Final-Gegner - Turnierbaum der K.o.-Phase - wann ist das Endspiel?

  • 12.09.2025
  • 10:16 Uhr
Dennis Schröder
News

Deutschland vs. Slowenien: Basketball-EM 2025 Übertragung des Viertelfinals im TV, Livestream - Luca Doncic übt Schiedsrichter-Kritik

  • 12.09.2025
  • 10:09 Uhr
imago images 1065995443
News

Basketball-EM 2025 heute live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 12.09.2025
  • 08:47 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 12.09.2025
  • 08:44 Uhr
imago images 1065777903
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 12.09.2025
  • 08:43 Uhr
Basketball Riga 10.09.2025 DBB Länderspiel Männer Herren EuroBasket 2025 Viertelfinale Deutschland (GER) - Slowenien (SLO) Tristan Da Silva (Deutschland, No.05) Dennis Schröder Schroeder (Deutschla...
News

Deutschland vs. Finnland heute live: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, im Livestream und Ticker

  • 12.09.2025
  • 08:35 Uhr
Collins bei einem seiner Auftritte als NBA-Botschafter
News

Hirntumor bei früherem NBA-Profi Collins

  • 12.09.2025
  • 06:49 Uhr
Moritz (l.) und Franz Wagner
News

"Mo" Wagner warnt vor Finnland: "Fuck it-Mindset"

  • 12.09.2025
  • 06:07 Uhr