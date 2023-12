Die Atlanta Hawks haben ihre Chancen auf eine Playoff-Teilnahme in der NBA gewahrt. Das Team um Superstar Trae Young bezwang am Silvestertag die Washington Wizards in deren Halle knapp mit 130:126.

Das Silvester-Spiel in Washington geht an die Hawks. Der überragende Trae Young kann von den Wizards nicht gestoppt werden.

Die Hausherren beendeten das erste Viertel dank eines spektakulären Buzzerbeaters von Deni Avdija mit einer 30:28-Führung, gingen dann aber mit einem 58:70-Rückstand in die Pause.

Washington kam zwar in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich noch einmal auf zwei Punkte heran, am Ende aber zitterten sich Young und Co. in einer hektischen Schlussphase noch zum Sieg. Als Dejountay Murray 6,1 Sekunde vor Schluss einen Freiwurf zum 130:126 verwandelte, war das Spiel endgültig entschieden.