Toronto Raptors: Dennis Schröder kritisiert Teamkollegen

Nach der Pleite gegen Detroit vermisst Dennis Schröder bei den Toronto Raptors den Teamgeist. Als Vorbild nennt er die deutsche Auswahl.

Von Tobias Wiltschek

28 Spiele in Folge hatten die Detroit Pistons verloren – so viele wie nie zuvor ein NBA-Team innerhalb einer Saison. Gegen die Toronto Raptors konnte die Franchise aus Michigan dann endlich wieder gewinnen. 129:127 hieß es am Ende.

Was in der Motor City für große Erleichterung sorgte, war für die einzige kanadische Franchise der NBA ein weiterer Tiefschlag.

Mit einer Bilanz von 12-20 liegen sie in der Eastern Conference zwar immer noch in Reichweite des Play-in-Tournaments. Doch die Niederlage gegen die Pistons machte deutlich, dass es mit der Chemie innerhalb des Teams nicht weit her ist.

Harte Kritik übte vor allem der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder. "In Atlanta spielte ich in meinem zweiten, dritten, vierten Jahr mit Routiniers zusammen, denen es nicht so wichtig war, selbst zu punkten", wird Schröder in "The Athletic" zitiert. "Es ging nur darum zu gewinnen."