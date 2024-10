Er gilt als einer der besten Verteidiger der NBA-Geschichte. Jetzt ist Dikembe Mutombo mit 58 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

2022 gab NBA-Legende Dikembe Mutombo bekannt, dass er an einem Gehirntumor leide - jetzt ist der Ex-Basketball-Star seiner schweren Krankheit erlegen. Der besten Basketball-Liga der Welt bleibt Mutombo als prägende und polarisierende Figur in Erinnerung, 2015 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.

Auch wenn Mutombo seine großen Ambitionen nie mit einer Meisterschaft untermauern konnte, ist der 2,18-Hüne als viermaliger Defensive Player of the Year einer der großen Stars seiner Zeit gewesen.

In der NBA war er zwischen 1991 und 2009 für die Denver Nuggets, die Atlanta Hawks, die Philadelphia 76ers, die New Jersey Nets, die New York Knicks und die Houston Rockets aktiv - mit den Sixers war er am nächsten dran am ganz großen Wurf, scheiterte 2002 1:4 in den Finals gegen die Lakers.

Bekannt war der gefürchtete Shot Blocker aber insbesondere für eine Signature-Geste. Packte der Verteidiger einen seiner häufigen Blocks aus, streckte Mutombo seinen Gegenspielern den abwehrenden Zeigefinger hin, oft feuerte er den Satz "Not in my house!" hinterher.

"Dikembe Mutombo war einfach larger than life", äußerte sich NBA-Commissioner Adam Silver in einem Statement. "Auf dem Spielfeld war er einer der besten Shotblocker und Defensivspieler in der Geschichte der NBA. Abseits des Platzes half er anderen mit Leib und Seele."