Der 32-Jährige wurde schuldig befunden, am 3. Oktober 2021 eine damals 21-jährige Frau während einer Hausparty seines Mitspielers Robert Covington vergewaltigt und sexuell belästigt zu haben.

Ben McLemore wurde am Mittwoch von einem Gericht in Clackamas County im US-Bundesstaat Oregon zu acht Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

McLemore spielte für fünf NBA-Teams

McLemore wurde im NBA-Drafts 2013 an siebter Stelle von den Sacramento Kings ausgewählt. Er spielte bis 2022 insgesamt neun Jahre in der NBA, für die Kings, die Trail Blazers, die Los Angeles Lakers, die Houston Rockets und die Memphis Grizzlies.

Nach dem Ende seiner Zeit in der NBA spielte McLemore für Teams in China, Griechenland und Spanien. Die letzte Saison stand er bei Yukatel Merkezefendi in der Türkei unter Vertrag, während er auf seinen Prozess wartete.