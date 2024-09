Anzeige

Shaquille O'Neal sieht die Dominanz des US-Basketballs schwinden. Das liegt nach Meinung des ehemaligen Superstars auch an Spielern wie Franz und Moritz Wagner, für die er nur lobende Worte hat.

Der frühere Basketball-Superstar Shaquille O'Neal glaubt nicht an einen erneuten Olympia-Sieg der US-Basketballer beim Heimspiel 2028 in Los Angeles. "Europa hat aufgeholt, liegt nur noch knapp dahinter und wird die USA bald überholen. Ich bin sicher, dass die USA bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles nicht Gold holen werden", sagte der 52-Jährige der "Sport Bild".

Zuletzt hatten die USA achtmal in Folge Gold gewonnen, in Paris mit dem neuen Dream Team um LeBron James (39), Stephen Curry (36) und Kevin Durant (35). Das gehobene Alter der Stars sei laut O'Neal jedoch genau das Problem: "LeBron James wird nicht mehr spielen, Kevin Durant und Steph Curry auch nicht. Wahrscheinlich wird auch Joel Embiid nicht mehr dabei sein. Dann ist es vorbei mit der Vormachtstellung."

Die Teams aus Europa seien "wirklich gut", auch Weltmeister Deutschland könne in LA Gold holen, sagte der 2,16-Meter-Mann. Dabei lobte er vor allem Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Brüder Franz und Moritz Wagner: "Schröder ist gut. Er unterscheidet sich von den anderen Point Guards in der NBA und spielt sehr unorthodox. Er hat seinen ganz eigenen Stil. Manchmal zieht er zum Korb, wenn niemand damit rechnet. Aber ich mag auch die Wagner-Brüder!"