Borussia Dortmund - DBB-Präsident Weiss deutet Gespräche an: BVB in der NBA Europe?

Folgt der BVB dem Beispiel des FC Bayern und stellt sich künftig auch im Basketballbereich breiter auf?

Ist der BVB bald auch im Basketball eine große Nummer? Laut Angaben von DBB-Präsident Ingo Weiss führt Borussia Dortmund Gespräche über eine mögliche Zukunft in der NBA Europe.

"Bei Bayern München weiß ich, dass es Kontakt mit der NBA gibt und dass man Gespräche führen wollte", sagte Weiss "basketball-world.news": "Darüber hinaus gibt es zwei, drei weitere deutsche Standorte mit großen Hallen, die Gespräche führen. Köln, Borussia Dortmund, vielleicht weitere."

Die NBA hatte die Pläne zur Schaffung eines Ablegers in Europa in Zusammenarbeit mit dem Weltverband FIBA im vergangenen März verkündet.

Derzeit gilt die unabhängig von der FIBA organisierte EuroLeague als Königsklasse im europäischen Klub-Basketball, in der auch der FC Bayern startet.

Der Vorzeigewettbewerb der FIBA ist aktuell die Champions League, in der Alba Berlin antritt. Ein Start der NBA Europe wird nicht vor 2027 erwartet.