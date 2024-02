Anzeige Die Brooklyn Nets, Team des deutschen NBA-Stars Dennis Schröder, haben sich vor wenigen Tagen von Head Coach Jacque Vaughn getrennt. General Manager Sean Marks eklärt warum. Der Wechsel auf der Head-Coach-Position von Jacque Vaughn zu Interims-HC Kevin Ollie bei den Brooklyn Nets war nicht auf ein einzelnes Ereignis zurückzuführen, wie General Manager Sean Marks auf einer Pressekonferenz erklärte. Damit machte er auch klar, dass es keine Reaktion darauf war, dass Vaughn Ende Dezember gegen die Milwaukee Bucks einen Großteil seiner Stars auf der Bank ließ. Die NBA (live auf ProSieben MAXX, ran.de, in de ran-App sowie auf Joyn) sah dies als Verstoß gegen die "Players Participation Policy" und belegte das Team von Dennis Schröder mit einer Strafe von 100.000 US-Dollar. "Ich glaube nicht, dass wir das Team an diesem Tag verloren haben. Ich schätze die Tatsache, dass die Spieler spielen wollen. Sie wollen Abend für Abend spielen", so Marks, dessen Mannschaft in der Folge nur sechs von 24 Partien siegreich gestaltete. Vielmehr glaube er, dass "viele Dinge" eine Rolle gespielt haben. Dazu zählt anscheinend der mangelnde Einsatz der Akteure in den vergangenen Wochen. "Wir werden nicht das talentierteste Team der Liga sein. Ich bin kein Idiot. Das ist mir völlig klar. Aber gleichzeitig ist dies eine talentierte Gruppe von jungen Männern da draußen. Und meine Erwartungen, und ich denke, ihre Erwartungen, sollten darin bestehen, dass wir uns gegenseitig für die kleinen Dinge zur Verantwortung ziehen", führte der 48-Jährige weiter aus.

Dabei gehe es auch darum, um verlorene Bälle zu kämpfen, sich auch mal auf den Boden zu schmeißen oder Würfe blocken zu wollen: "Das sind Dinge, die man erwarten sollte, wenn man in so einer Situation ist, in der wir uns gerade befinden, in der wir um alles kämpfen. Das ist es, was ich mir für die nächsten 28 Spiele erhoffe. Und das sind wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, auch einige Dinge, die ich noch nicht gesehen habe."