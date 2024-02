Anzeige

Bei den Brooklyn Nets gibt es einen Wechsel auf der Trainerbank. Nach der Entlassung von Jacque Vaughn wird der bisherige Assistant-Coach Kevin Ollie bei der NBA-Franchise übernehmen.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Brooklyn Nets gehen mit einem Interimstrainer in die restliche Saison in der NBA. Wie das Team aus New York am Dienstag bekannt gab, wird der bisherige Assistenztrainer Kevin Ollie die Rolle von Jacque Vaughn übernehmen. Der bisherige Headcoach war während der Allstar-Game-Pause am Montag entlassen worden.

Brooklyn (21:33 Siege) reagierte damit auf die unbefriedigende sportliche Lage. Das neue Team von Spielmacher Dennis Schröder droht als elftbestes im Osten die Play-Offs zu verpassen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war zum Ende der Trading-Deadline am 8. Februar von den Toronto Raptors zu den Nets getradet worden.

Für Ollie, der sein Debüt am Donnerstag gegen Schröders ehemaliges Team aus Toronto feiern wird, ist es die erste Station als Cheftrainer in der NBA. Als College-Coach gelang dem 51-Jährigen der Gewinn der nationalen Meisterschaft mit UConn im Jahr 2014. Als Spieler stand Ollie in 13 Spielzeiten in der NBA auf dem Parkett.