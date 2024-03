Zuletzt hatte sich bereits Bundestrainer Gordon Herbert für Schröder als Fahnenträger ausgesprochen. Schröder selbst betonte, er würde "am liebsten" alle zwölf Spieler der WM-Mannschaft "die Fahne tragen lassen". Schließlich plädierte er mit Blick auf das Turnier in Frankreich auch für möglichst wenige Veränderungen innerhalb des Kaders.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder kann sich die Rolle als Fahnenträger des deutschen Teams bei den Olympischen Spielen in Paris gut vorstellen.

NBA-Star Dennis Schröder spricht in einem Interview über Olympia, sein Intermezzo bei den Toronto Raptors, sein neues Team Brooklyn News und seinen Ex-Mitspieler LeBron James

An einen möglichen Abschied aus der Nationalmannschaft nach Olympia denkt der Profi der Brooklyn Nets nicht. "Ich habe eher das Gefühl, dass ich wie damals Dirk Nowitzki noch lange dabei sein möchte", sagte Schröder: "Ich kann realistisch einschätzen, ob und wie ich dem Team noch helfen kann."

In Toronto fehlte die Kommunikation

In der NBA wechselte Schröder im Februar von den Toronto Rapors zu den Nets. "Das Team und die Coaches haben mich sehr gut aufgenommen, sie geben mir viel Verantwortung und haben viele Spielsysteme so gelegt, dass ich meine Teammates und mich in Szene setzen kann. Die Leute wertschätzen mich hier."

Dies ist bei den Raptors offenbar anders gewesen: "In Toronto hatte ich ein gutes Gefühl bei der Vertragsunterschrift, deren Plan, wie sie mich als Spieler einsetzen wollten, änderte sich dann aber recht schnell wieder. Ich hätte mir mehr Kommunikation gewünscht, aber so ist das Business."