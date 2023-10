Dennis Schröder und sein neues Kapitel bei den Toronto Raptors: Ende der Suche?

Ausgerechnet Melo, für den (beziehungsweise für dessen Gehalt) Schröder vor gut fünf Jahren erstmals in seiner Karriere getradet wurde, von Atlanta nach Oklahoma City damals. Bei den Lakers verpassten sich beide – Anthony spielte in der Saison 21/22 für L.A., Schröder im Jahr davor und im Jahr danach. Es gibt aber noch eine weitere Verbindung.

Schröder ist nicht Melo, der bei der ersten Gelegenheit in die Hall of Fame hereinspazieren wird. Eine andere Kategorie von Spieler. Und doch gibt es hier einige Parallelen.

Auf dem FIBA-Level. Während Schröder über die vergangenen zwei Sommer seine größten Erfolge gefeiert hat, ging es in der NBA auf und ab. Seine beste Saison (19/20 in OKC) ist eine Weile her, seither hatte Schröder zwei Stints bei den Lakers und je einen für Boston und Houston, suchte nach der richtigen Situation, auch mal für einen längeren Zeitraum.

Die Suche nach der perfekten Rolle ging auch in der 2023er Offseason weiter. Sie hat ihn zum nun sechsten NBA-Team in seiner Karriere geführt, den Toronto Raptors, die sich direkt zu Beginn der Free Agency mit Schröder auf einen Zweijahresvertrag über 26 Millionen Dollar einigten. Sehr zur Freude von einem, der Schröder besser als fast jeder andere einzuschätzen weiß.

"Sie haben Spieler, die jetzt gut sind, langsam etwas älter werden und bereit für lukrative Verträge sind. Und sie haben ein paar junge Spieler, die gut sind, aber in einigen Jahren noch deutlich weiter sein werden. Sie wollen für die Zukunft bauen, aber ihre Gegenwart nicht gefährden", erklärt Blake Murphy, Raptors-Experte von "Sportsnet", den Spagat. "Im Moment stehen sie in der Mitte, sind ein gutes Team, aber kein Contender. Diesen Status will man in der NBA nicht lange haben."

Um sein Passing zu akzentuieren, bräuchte er viel Shooting um ihn herum, das ist aber nicht die Kernkompetenz der meisten anderen Raptors. Eigentlich auch nicht von Schröder, der in seiner Karriere bisher nur eine starke Shooting-Saison hatte (38,5 Prozent in 19/20) und über seine Laufbahn knapp 34 Prozent trifft. Für Murphy ist Schröders Quote von draußen daher ein Schlüsselfaktor.

Eigentlich müsste das Team um ihn herum dafür aber etwas anders aussehen, in jedem Fall anders spielen als in der letzten Saison, als die Raptors laut "Cleaning the Glass" nur den 25. Platz bei der Halbfeld-Offense belegten und oft ziemlich uninspirierten, statischen Offensiv-Basketball zeigten. Barnes ist ein überragender Passer, groß und und ein starker Athlet, sein Distanzwurf ist jedoch eine Großbaustelle, weshalb Verteidiger bereitwillig von ihm absinken.

Auch sportlich gibt es, abgesehen von den Timelines, ein Dilemma: Das interessanteste Talent Scottie Barnes überschneidet sich positionell und von den Fähigkeiten her mit Siakam und Anunoby, teilweise sogar mit Jakob Pöltl. Eigentlich müssten die Raptors so schnell wie möglich herausfinden, ob der Rookie des Jahres 2022 ein Franchise-Player sein kann.

In der Preseason war der neue Ansatz teilweise bereits gut zu sehen, in drei von vier Spielen verzeichneten die Raptors über 30 Assists, das schafften sie in der letzten Regular Season insgesamt nur neunmal. Schröder führte sich mit 30 Punkten und 23 Assists in knapp 85 Minuten Spielzeit gut ein. "Er macht das Leben für uns alle leichter", schwärmte Barnes."

Schröder kommt das entgegen – das zeigt sich im FIBA-Spiel, aber auch in der NBA hatte er sein bestes Jahr in einem Team, das auf viele Playmaker setzte und regelmäßig Lineups mit ihm, Chris Paul und Shai Gilgeous-Alexander, also drei nominellen Point Guards, auf den Court schickte. Er war nicht allein-, aber mitverantwortlich für Spielaufbau und Creation, konnte seine Schnelligkeit gewinnbringend einsetzen und musste kein stationärer Spieler sein wie teilweise bei den Lakers.

Rajakovic ist erstmals in der NBA Head Coach und findet sich in beiden Welten zurecht, war Jugendtrainer und Assistant Coach der Nationalmannschaft in Serbien, aber auch schon Head Coach in der G-League und Assistant Coach bei mehreren NBA-Teams, auch bei den Thunder, wo er erstmals mit Schröder zusammenarbeitete. Der Serbe will das Spiel schneller, dynamischer und selbstloser machen, jeden Spieler auf dem Court als Playmaker einsetzen.

Gegenüber ran erinnert er sich an das erste gemeinsame Treffen: "Als ich den Job bekam, bin ich mit Armin Andres nach Braunschweig gefahren, um mit Dennis zu sprechen", so Herbert. "Ich dachte, es werden etwa 45 Minuten, es wurden aber knapp 4 Stunden. Ich habe ihm mehr zugehört, als dass ich selbst gesprochen habe."

Herbert sieht in Toronto Chancen für Schröder, die er in der Form schon länger nicht mehr hatte. Der Kanadier weiß besser als jeder andere Coach, was Schröder einem Team alles geben kann, wenn die Bedingungen stimmen. Er weiß auch, welche Bedingungen das sind und was er selbst investiert hat, um diese beim DBB-Team zu erfüllen.

"Manchmal wird man unter Druck emotional. Man will nicht, dass so etwas passiert, aber es passiert eben. Und auch daran kann man wachsen. Ich glaube, dass uns das Ganze stärker gemacht hat", blickt Herbert zurück. "Es war ja zu sehen, wie Dennis und Daniel nach dieser Auszeit zurückgekommen sind. Das wäre nicht passiert, wenn unsere Beziehung nicht grundsolide wäre."

"Ich sage meinen Spielern gerne, dass ich lieber wilde Löwen zähme als einer Katze beizubringen, wie sie brüllt. Ich liebe es, wenn es für die Spieler um etwas geht", erklärt Herbert. Auch deshalb ist er ein perfekter Partner für Schröder, der nicht zuletzt aufgrund seines teilweise ungezügelt wirkenden Ehrgeizes so viel erreicht hat und definitiv weiß, wie man richtig brüllt (O-Ton Murphy: „als Radio-Host freue ich mich auf ihn, weil er sehr ehrlich ist und jederzeit sagt, was er denkt“).

"Jeder von uns hat Fehler gemacht. In der heutigen Zeit kann aus jedem Fehler leicht eine viel größere Sache werden, als es nötig wäre. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber wir wachsen alle mit der Zeit", sagt Herbert. "Ich glaube nicht, dass Leute verstehen, was für ein toller Familienmensch er ist. Das sollte ein viel größeres Thema sein. Dennis ist als Spieler und Mensch reifer geworden."

So universell war das nicht immer der Fall. Noch vor vier Jahren stand Schröder bei der WM trotz individuell guter Zahlen teilweise in der Kritik, vermittelte nach außen, ob fair oder unfair, des Öfteren den Eindruck, über dem restlichen Team zu schweben. Ein Stück weit war er sicherlich auch der Blitzableiter, wenn die Mannschaft ihr Potenzial auf dem Court nicht abrufen konnte.

Der letzte Schritt?

In Toronto hat er nun die Chance, auch in der NBA noch einmal neu anzufangen. Nicht, dass seine Karriere bisher eine Enttäuschung wäre – Schröder hat am Ende seines aktuellen Vertrags fast 90 Millionen Dollar in der NBA verdient, hält sich seit zehn Saisons in der Liga und scorte in neun davon zweistellig. Er hat sich vom Bankspieler hochgearbeitet, war ein wertvoller Bestandteil zweier Teams, welche die Conference Finals erreichten, wurde 2019 Zweiter bei der Wahl zum besten Bankspieler des Jahres. Er ist ein gestandener NBA-Veteran.

Gefühlt geht trotzdem noch etwas mehr. Die WM hat gezeigt, zu was Schröder fähig ist, wenn die Situation für ihn passt. Bei den Raptors ist er in einem Team gelandet, das zwischen Identitäten steht und in der vergangenen Saison schlechter war als die Summe seiner Einzelteile. In einem Team, das eine Richtung sucht, einen Anführer auf dem Court gut gebrauchen kann.

Die entsprechende Ambition dafür hat Schröder, wie er in einem Gespräch mit Raptors-Superfan Nav Bhatia auf seinem Youtube-Kanal direkt klarstellte: "Warum 51 [Siege], warum nicht 60 oder 65? Wir geben alles, was wir haben. Ich will jedes einzelne Spiel gewinnen." Die Zielsetzung wirkt logischerweise etwas übertrieben, das war bei der WM-Goldmedaille allerdings nicht auch anders.