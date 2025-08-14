NBA: Milliarden-Verkauf der Boston Celtics genehmigt

Der Verkauf der Boston Celtics steht bevor. Die NBA-Franchise wechselt für einen Betrag über 6,1 Milliarden US-Dollar ihren Besitzer.

Der Verkauf der Boston Celtics aus der Basketball-Profiliga NBA kann für eine Summe von 6,1 Milliarden Dollar nun offiziell vollzogen werden.

"Das NBA Board of Governors hat den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an den Boston Celtics an eine Investorengruppe unter der Leitung von Bill Chisholm einstimmig genehmigt", teilte die Liga in einer kurzen Erklärung mit:

"Der Abschluss der Transaktion wird in Kürze erwartet."

Bereits im März hatten sich die bisherigen Besitzer des Rekordmeisters mit der von Bill Chisholm geleiteten Investorengruppe auf den Deal geeinigt.