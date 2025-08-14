Anzeige
NBA: Milliarden-Verkauf der Boston Celtics genehmigt

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 07:46 Uhr
  • SID

Der Verkauf der Boston Celtics steht bevor. Die NBA-Franchise wechselt für einen Betrag über 6,1 Milliarden US-Dollar ihren Besitzer.

Der Verkauf der Boston Celtics aus der Basketball-Profiliga NBA kann für eine Summe von 6,1 Milliarden Dollar nun offiziell vollzogen werden.

"Das NBA Board of Governors hat den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an den Boston Celtics an eine Investorengruppe unter der Leitung von Bill Chisholm einstimmig genehmigt", teilte die Liga in einer kurzen Erklärung mit:

"Der Abschluss der Transaktion wird in Kürze erwartet."

Bereits im März hatten sich die bisherigen Besitzer des Rekordmeisters mit der von Bill Chisholm geleiteten Investorengruppe auf den Deal geeinigt.

NBA: Rekord-Verkauf der Los Angeles Lakers steht an

Die vereinbarten 6,1 Milliarden Dollar waren damals noch eine Rekordsumme im US-Sport, ehe im Juni Investor Mark Walter für die Los Angeles Lakers ein Angebot im Wert von 10 Milliarden Dollar abgegeben hatte.

Auch der Rekord-Verkauf der Lakers soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Die Familie Grousbeck hatte die Celtics 2002 für 360 Millionen Dollar übernommen und im Juni 2024 bekannt gegeben, dass sie die Mehrheitsanteile abgeben will.

Die Celtics sind eines der traditionsreichsten Teams in der Geschichte der NBA mit einer Rekordzahl von 18 Meisterschaften, die bislang letzte im Jahr 2024.

