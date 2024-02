Doncic schnappt sich Geburtstags-Rekord - Lakers gelingt Mega-Comeback

Der Slowene brachte es beim Gastspiel in Kanada auf 30 Punkte, elf Rebounds und 16 Assists und ist damit der erste Spieler der NBA-Historie, der an seinem Geburtstag ein Triple-Double mit mindestens 30 Zählern aufgelegt hat. Es war sein elftes Triple-Double in der laufenden Saison.

Los Angeles Lakers @ Los Angeles Clippers 116:112

Das L.A-Derby in der NBA ist derweil mit den Lakers als Sieger zu Ende gegangen - und das in beeindruckender Manier. So war das Team um Superstar LeBron James im letzten Viertel bereits 21 Punkte in Rückstand, ehe ein bravouröses Comeback gelang.

LeBron James zeigte dabei einmal mehr seine Klasse und dominierte die Partie als Topscorer mit 34 Zählern - 19 davon erzielte er im letzten Viertel. "Das Spiel ist nicht zuende, ehe die Doppelnull auf der Anzeigetafel erscheint", sagte "King James" nach dem größten Schlussviertel-Comeback seiner zwei Dekaden andauernden NBA-Karriere.

Bei den Clippers war Superstar-Kollege Kawhi Leonard mit 26 Punkten bester Werfer. Daniel Theis stand bei den Clippers indes in der Startelf. In 31 Minuten brachte er es auf neun Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists.

Trotz der Niederlage liegen die Clippers mit 37 Siegen bei 20 Niederlagen ungefährdet auf Rang vier im Westen, die Lakers stehen mit einer Bilanz von 32:28 auf Platz neun und würden aktuell am Play-In-Tournament teilnehmen.