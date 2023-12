Draymond Green ist für die Warriors nicht mehr tragbar! Ein Kommentar

Anzeige

Draymond Green von den Golden State Warriors wurde gegen die Phoenix Suns vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen - zum dritten Mal in dieser Saison. So gut Green ist, für die Warriors kann er nicht mehr tragbar sein. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

"Number 23 has been disqualified from the Game." - Zu deutsch: Nummer 23 - Draymond Green von den Golden State Warriors - wird aus dem Spiel entfernt.

Es ist ein Satz, den man eigentlich auf Band spielen und bei jeder Warriors-Partie auf Halde halten könnte, so oft wie es passiert. Gegen die Phoenix Suns leistete sich Green seinen nächsten Ausraster und damit auch seinen dritten Rauswurf der Saison. Er schlug Jusuf Nurkic mit voller Wucht seinen Arm ins Gesicht.

Der Power Forward ist ein wandelndes Sicherheitsrisiko. Nicht nur für seine Gegenspieler - die er regelmäßig schlägt, sie in den Schwitzkasten nimmt oder gerne mal auf sie steigt, während sie am Boden liegen - sondern auch für sein eigenes Team.

Denn, das ist unbestritten, Green ist einer der Besten seiner Zunft, wenn es nur um Basketball geht. Von seinen Fähigkeiten her gehört er eigentlich zwingend in die Hall of Fame der NBA.

Aber mit jedem weiteren Aussetzer sinken seine Chancen, dort einmal neben den größten Namen dieses Sports genannt zu werden. "Der Mann braucht Hilfe", sagte Nurkic nach dem Spiel. Green ist für seine Mannschaft nicht mehr tragbar!