NBA-Commissioner Adam Silver exklusiv: "Europa und speziell Deutschland sind enorm wichtig"

Adam Silver: Ich bin sehr stolz darauf, dass die besten europäischen Spieler in der NBA sind. Wir wollen zwar, dass sich der Basketball in Europa, in Deutschland und anderen europäischen Ländern flächendeckend entwickelt, aber die Tatsache, dass die NBA an der Spitze der Pyramide steht, ist etwas, worauf wir besonders stolz sind. Wir wissen, dass die Konkurrenz von überall herkommt. Herzlichen Glückwunsch zum großartigen Gewinn der Goldmedaille.

ran: Wir haben das Gefühl, dass es einen Trend gibt, dass immer mehr europäische Spieler in die NBA kommen. Woran liegt das ihrer Meinung nach?

Silver: Die besten Spieler der Welt wollen gegen die beste Konkurrenz spielen, und einer der Vorteile, den wir in der NBA haben, gilt zunehmend auch für die Mädchen und jungen Frauen in der WNBA. Wenn sie mit dem Basketballspielen aufwachsen, träumen sie davon, sowohl für ihr Land als auch in der NBA und in der WNBA zu spielen. Ich glaube, es ist einfach die Idee, dass man, wenn man großartig ist, sich mit den Besten der Welt messen will. Und so streben sie danach, in die NBA zu kommen und wir streben danach, noch globaler zu werden, als wir es jetzt sind.

ran: Wie wichtig ist Europa, speziell der deutsche Markt, für die NBA?

Silver: Europa und speziell Deutschland sind enorm wichtig für uns. Abgesehen von den Vereinigten Staaten kommen hier die meisten Spieler her, die in unserer Liga mitspielen. Es gibt eine starke Wirtschaft, starkes Interesse, starke Sporttradition, wie etwa in Deutschland. Es ist also sehr wichtig für uns, dass wir weiterhin Spieler entwickeln und das Interesse an unserem Spiel weiter steigern.

ran: Gibt es Pläne, auch Spiele der Regular Season in Deutschland auszutragen?

Silver: Wie Sie wissen, haben wir in der Vergangenheit viele Spiele in Deutschland ausgetragen. Ich glaube, ich war bei den meisten davon in meinen über 30 Jahren in der Liga dabei und wir würden gerne wiederkommen. Im Zusammenhang mit der Pandemie gab es aber einen kleinen Rückschlag, was einige unserer internationalen Reisen betrifft. Deshalb haben wir unsere Pläne jetzt neu aufgestellt und sehen uns viele dieser Märkte noch einmal an.

Aber zweifelsohne wird Deutschlands Goldmedaillengewinn zu einem noch größeren Anstieg des Interesses an diesem Sport führen. Und das wird uns auch dabei helfen, wieder nach Deutschland zu kommen.