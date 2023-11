Damit liegt das Wagner Team in der Southeast Division nach elf Spielen auf Platz 1. Etwas anders sieht es für die Celtics aus.

Für Orlando bedeutete der Triumph gegen die Celtics die Fortsetzung der aktuellen Siegesserie. Für die Franchise aus Florida war es bereits der sechste Erfolg in Folge in der NBA.

Dabei war Wagner mit 27 Punkten erfolgreichster Werfer seines Teams, das zur Halbzeit aber noch mit 48:56 in Rückstand lag. Auch sein vier Jahre jüngerer Bruder Franz überzeugte mit 15 Punkten. Aufseiten der Celtics war Jayson Tatum mit 26 Punkten erfolgreichster Werfer.

Angeführt vom deutschen Nationalspieler Moritz Wagner gewann Orlando Magic am Freitag in der NBA mit 113:96 gegen die Boston Celtics.

Die Pleite gegen Orlando war die zweite in den zurückliegenden drei NBA-Partien. Dennoch liegt Boston in der Atlantic Division mit zwölf Siegen ebenfalls auf Platz 1.

Das Spiel war Teil der Vorrunde des In-Season-Tournaments. Durch den Sieg sprang Orlando in der Gruppe C im Osten auf Rang eins - vorbei an Boston.