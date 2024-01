Anzeige

Mitte Dezember wurde Draymond Green von den Golden State Warriors nach seinem Ausraster gegen die Phoenix Suns von der NBA suspendiert. Seine Rückkehr steht nun offenbar bevor.

Draymond Green könnte schon bald auf den Court zurückkehren. Das berichtet "ESPN".

Demnach soll der Power Forward "in den kommenden Tagen" wieder auf dem Gelände der Golden State Warriors trainieren und sich in Form bringen.

Zuvor war der 33-Jährige Mitte Dezember von der NBA suspendiert worden, nachdem er beim Duell mit den Phoenix Suns seinen Gegenspieler Jusuf Nurkic geschlagen hatte und des Feldes verwiesen worden war.

Die NBA sprach zunächst eine Suspendierung "auf unbestimmte Zeit" aus, diese könnte aber wohl bald enden. Die finale Entscheidung darüber liegt bei Commissioner Adam Silver, man gehe aber davon aus, dass Green die Anforderungen erfüllt habe.

Dazu gehörten anscheinend individuelle Beratungssitzungen sowie regelmäßige virtuelle Treffen mit Liga-Verantwortlichen und Gewerkschaftsfunktionären, die seine Entwicklung dokumentiert haben sollen.

Warriors-Coach Steve Kerr hielt sich am Donnerstag US-amerikanischer Zeit noch bedeckt. "Das war kein verstauchter Knöchel, das war kein verdrehtes Knie. Das ist ein Problem, bei dem Draymond versucht, Hilfe zu bekommen. Der Freiraum war also wichtig für ihn und uns. Wir versuchen, Spiele zu gewinnen, und er versucht, sich in die Lage zu versetzen, zurückzukommen", wird Kerr bei "ESPN" zitiert.