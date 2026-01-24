ICE in Minneapolis: NBA verlegt Spiel nach erneuten Todesschüssen in Minnesota

In Minneapolis ist die Lage nach einem weiteren Todesfall durch Schüsse von US-Bundesbeamten angespannt. Aus Sicherheitsgründen verlegt die NBA eine Partie der Minnesota Timberwolves.

Die NBA hat in einem Statement angekündigt, dass das für Samstag geplante Spiel der Minnesota Timberwolves gegen die Golden State Warriors daher um einen Tag verlegt wird.

"Die Entscheidung wurde getroffen, weil die Sicherheit der Gemeinschaft in Minneapolis oberste Priorität hat", so die Liga in ihrer Mitteilung.

Wenige Wochen nach den tödlichen Schüssen auf die 37-Jährige Renee Good wurde am Samstag der Tod eines 37-Jährigen durch US-Grenzschutzbeamte in Minneapolis bekannt.

In der Stadt protestierten zuletzt Tausende gegen den Einsatz der bewaffneten Einheiten in der Stadt.