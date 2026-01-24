NBA
NBA: Vereinen die Orlando Magic Dennis Schröder mit den Wagner-Brüdern?
- Veröffentlicht: 24.01.2026
- 15:07 Uhr
- ran.de
Dennis Schröder könnte einem NBA-Experten zufolge die deutsche Fraktion bei den Orlando Magic verstärken. Das Team aus Florida soll bereits Kontakt zu den Sacramento Kings aufgenommen haben, die offenbar einem Trade nicht abgeneigt wären.
Die Orlando Magic sind auf dem Court schon jetzt deutscher als je ein NBA-Team zuvor. Neben Franz Wagner und seinem gerade von einem Kreuzbandriss genesenen Bruder Moritz Wagner trägt seit 2024 auch Tristan da Silva das Trikot der Franchise aus Florida.
Womöglich erhält die schwarz-rot-goldene Fraktion in den kommenden Tagen sogar noch Verstärkung. Wie der NBA-Reporter Evan Sidery auf "X" schreibt, haben sich die Magic kürzlich bei den Sacramento Kings wegen Dennis Schröder erkundigt.
- NBA: Wirbel um LeBron James und Ex-Besitzerin Jeanie Buss - sollte die Lakers-Ikone verkauft werden?
- NBA: Orlando Magic verliert ohne verletzten Franz Wagner deutlich gegen Charlotte Hornets
Gesucht werde ein Backup für Point Guard Tyus Jones. Schröder soll auch wegen seiner guten Chemie mit Franz Wagner in den Fokus der Magic geraten sein. Zu bestaunen war das fruchtbare Zusammenspiel vor allem auf dem Weg zum WM-Titel 2023 und dem EM-Triumph im vergangenen September. Und auch bei Olympia 2024 lief es für das DBB-Team bis zum Halbfinale perfekt, auch wenn in Paris eine Medaille letztlich verwehrt blieb.
Sidery twitterte auch, dass die Kings bis zur Trade Deadline am 5. Februar einen "regelrechten Ausverkauf" anpeilen würden. Für den richtigen Preis seien Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keon Ellis, Malik Monk und eben Schröder zu haben.
Das Wichtigste in Kürze
Schröder zu den Magic?
Angesichts der enttäuschenden Saison mit erst zwölf Siegen nach 46 Spielen und dem vorletzten Platz in der Western Conference werde ein Rebuild angestrebt. Schröder hatte erst vor der Saison einen Vertrag über drei Jahre und 44,4 Millionen US-Dollar unterschrieben, beide Seiten hatten sich von der Zusammenarbeit aber deutlich mehr versprochen.
Seine Rolle als Starter verlor der DBB-Kapitän bereits nach zwölf Partien, muss dem alternden Superstar Russell Westbrook den Vortritt lassen. Bislang kommt Schröder bei einer Quote von 41,4 Prozent auf 12,8 Punkte, pflückt sich 3,1 Rebounds und verteilt 5,4 Assists. Sein +/--Wert liegt bei -5,4, die Kings kassieren also mit ihm auf dem Court 5,4 Punkte mehr, als sie erzielen.
Auch abseits der Zahlen läuft es alles andere als rund. So wurde der Braunschweiger kürzlich von der NBA für drei Spiele gesperrt, weil er versucht haben soll, einen Spieler zu schlagen. Dabei soll es sich Gerüchten zufolge um Superstar Luka Doncic von den Los Angeles Lakers gehandelt haben.
Bei der jüngsten 118:123-Niederlage bei den Cleveland Cavaliers sorgte er zudem für einen Schreckmoment, als er kurz vor der Halbzeit-Sirene einen langen Pass per Sprung verteidigte, in seinem Schwung aber gegen eine Zuschauerin in der ersten Reihe stieß, die offenbar seinen Ellbogen schmerzhaft abbekam. Schröder erkundigte sich sofort nach ihrem Wohlbefinden.
Es war eine Szene mit Symbolcharakter, denn auch seine Zeit bei den Kings verläuft eben bislang alles andere als rund. Vielleicht bieten die Magic ihm da den passenden Ausweg.