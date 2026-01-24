Dennis Schröder könnte einem NBA-Experten zufolge die deutsche Fraktion bei den Orlando Magic verstärken. Das Team aus Florida soll bereits Kontakt zu den Sacramento Kings aufgenommen haben, die offenbar einem Trade nicht abgeneigt wären.

Die Orlando Magic sind auf dem Court schon jetzt deutscher als je ein NBA-Team zuvor. Neben Franz Wagner und seinem gerade von einem Kreuzbandriss genesenen Bruder Moritz Wagner trägt seit 2024 auch Tristan da Silva das Trikot der Franchise aus Florida.

Womöglich erhält die schwarz-rot-goldene Fraktion in den kommenden Tagen sogar noch Verstärkung. Wie der NBA-Reporter Evan Sidery auf "X" schreibt, haben sich die Magic kürzlich bei den Sacramento Kings wegen Dennis Schröder erkundigt.

Gesucht werde ein Backup für Point Guard Tyus Jones. Schröder soll auch wegen seiner guten Chemie mit Franz Wagner in den Fokus der Magic geraten sein. Zu bestaunen war das fruchtbare Zusammenspiel vor allem auf dem Weg zum WM-Titel 2023 und dem EM-Triumph im vergangenen September. Und auch bei Olympia 2024 lief es für das DBB-Team bis zum Halbfinale perfekt, auch wenn in Paris eine Medaille letztlich verwehrt blieb.

Sidery twitterte auch, dass die Kings bis zur Trade Deadline am 5. Februar einen "regelrechten Ausverkauf" anpeilen würden. Für den richtigen Preis seien Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keon Ellis, Malik Monk und eben Schröder zu haben.