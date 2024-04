Anzeige

Neuigkeiten von Bronny James: Der Sohn von Basketball-Superstar LeBron James meldet sich für den NBA Draft an.

Entscheidung bei Bronny James. Der Sohn von Basketball-Superstar LeBron James hat sich für den NBA Draft 2024 angemeldet, das gab der 19-Jährige am Freitag via Social Media bekannt.

Demnach wird der Guard aber seine College-Spielberechtigung behalten und auch das Transferportal nutzen.

Der Youngster hat erst eine Spielzeit bei den USC Trojans absolviert. Anfang der Saison hatte er acht Spiele verpasst, nachdem er im Juli 2023 im Training einen Herzstillstand erlitten hatte.

"Ich hatte ein Jahr voller Höhe und Tiefen. All das hat dazu beigetragen, dass ich als Mann, Student und Athlet gewachsen bin", formulierte er. Zudem richtete er in seiner Bekanntmachung einen speziellen Dank an Familie, Freunde, Ärzte, Trainerstab und Fans.