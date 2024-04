Shaquille O’Neal offenbart: NBA-Legende wollte in die NFL und ist Fan der Dallas Cowboys

Für Cousins kein Grund zum Aufgeben: "Ich denke Left Tackles werden besser bezahlt als Tight Ends." Erst wenige Minuten vorher musste O’Neal in dem Gespräch lernen, dass NFL-Profis im Gegensatz zu ihren NBA-Pendants ihre Gehälter nicht komplett garantiert bekommen.

Cousins' trockene und wohl gut gemeinte Reaktion: "Ich denke, du hättest es zu einem Left Tackle bringen können." Doch damit hätte sich O’Neal nicht zufrieden gegeben. Football spielen, ohne einen Ball in den Händen zu halten? "Ich hasse es, wenn du das tust", antwortete er dem NFL-Star: "Nein, ich bin Tight End."

Dabei war das große Ziel des tatsächlich einmal kleinen "Shaq" die NFL, wie er in seinem "The Big"-Podcast im Gespräch mit Kirk Cousins verraten hat. "Ich habe mit Football begonnen, Football ist mein Sport", ließ der Olympiasieger von 1996 den Quarterback der Atlanta Falcons wissen: "Ich wollte es in die NFL schaffen."

Wenn Shaquille O’Neal unter den Basketballkörben aufräumte, sahen die Gegner in der NBA kein Land. Der 52-Jährige war einer der dominantesten Center der Liga. Vier Mal gewann er die Championship, 15 Mal wurde er ins All-Star Game gewählt.

In der NBA hat es Shaquille O’Neal zur Legende geschafft und Titel gesammelt. Dabei wollte der Center eigentlich beim American Football groß rauskommen.

Das Wichtigste in Kürze

Shaquille O'Neal und der NFL-Traum: Cowboys sind sein Team, Tight End seine Position

Der Ex-Sportler ist dennoch auf den Geschmack gekommen, witzelte in Richtung der Falcons: "Wenn ihr mich für ein Play braucht, bin ich bereit." Und so schwer könnte das mit den Touchdowns ja nicht sein, er könne den Ball in der Endzone schon fangen.

Aber: "Left Tackle, nein!" Cousins ist sich jedoch sicher, dass O’Neal als Left Tackle einen größeren Unterschied machen könnte.

In dem Gespräch outete sich der einstige NBA-Star zudem als Fan der Dallas Cowboys, wie Cousins vorher richtig vermutet. Aber nicht etwa, weil es "America’s Team" ist, sondern: "Weil ich den Leuten immer gesagt habe, 'Too Tall' Jones ist mein Vater." Cowboys-Legende Ed Jones lief in über 200 Spielen für die Texaner auf.

Ganz so treu war O'Neal nicht. Er trug das Trikot von sechs verschiedenen NBA-Klubs, neben den Orlando Magic, den Los Angeles Lakers und den Miami Heat auch noch das der Phoenix Suns, der Cleveland Cavaliers und der Boston Celtics.