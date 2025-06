Die Indiana Pacers haben tatsächlich die Chance, mit einem weiteren Sieg Meister zu werden - womit sie automatisch zum unwahrscheinlichsten Champion der NBA-Geschichte avancieren würden. Warum ihr magischer Run historisch beispiellos ist.

Von Ole Frerks

Vielleicht hätte man es ahnen sollen. Der beste Spieler angeschlagen, der Gegner im vorigen Spiel scheinbar übermächtig, der Rücken zur Wand, wenige Leute, die noch an sie glaubten – eigentlich ist das die Komfortzone der Pacers. Vielleicht wäre es ratsam gewesen, vor Game 6 oder gleich vor dieser Finalserie auf Indiana zu setzen.

Tatsächlich könnte längst ein steinreicher Mensch sein, wer von Anfang an oder zwischendurch immer mal wieder an die Pacers geglaubt hätte. Vor der Saison etwa: Die Meisterquote der Pacers in Las Vegas lag da bei 66, auf Augenhöhe mit "Top-Teams" wie Sacramento, allein im Osten galten sechs Teams als wahrscheinlichere Meister, obwohl die Pacers im Vorjahr ja immerhin die Conference Finals erreicht hatten.

Oder natürlich auch während den Playoffs. Indy war (klarer) Underdog gegen Cleveland in Runde zwei, in Runde drei waren die Knicks favorisiert, vor den Finals gaben ihnen die Buchmacher keine Chance gegen Oklahoma City, das Überteam dieser Saison. Heimvorteil hatte Indiana in keiner dieser Serien. Es schien und scheint alles keine Rolle zu spielen.

Ein Sieg fehlt den Pacers nun noch, um (noch mehr) Geschichte zu schreiben. Sie ist zum Greifen nah, die Chance, der unwahrscheinlichste Champion der Liga-Historie zu werden.