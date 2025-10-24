Anzeige
Update
Weitergabe von sensiblen Informationen durch Teamkollegen

NBA-Skandal: Auch Name LeBron James taucht in Ermittlungen

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 11:07 Uhr
  • Kai Esser

Ein Skandal wegen illegalen Glücksspiels erschüttert aktuell die NBA. Nun scheint auch der Name des Liga-Aushängeschilds involviert zu sein: LeBron James.

Der NBA-Glücksspielskandal zieht immer weitere Kreise. Wie "ESPN" berichtet, soll nun auch der Name LeBron James eine Rolle dabei spielen.

Demnach soll sein ehemaliger Teamkollege und Trainer, Damon Jones, sensible Informationen über den Verletzungsstatus von James an Wettpaten weitergegeben haben.

NBA: Geheime Informationen über Davis und James weitergegeben

"Hol dir deine Quote auf Milwaukee, bevor die Info rauskommt, dass er verletzt ist", heißt es in dem Bericht.

Dabei soll es um das Spiel der Bucks gegen die Los Angeles Lakers im Februar 2023 gegangen sein. Die Lakers verloren mit 106:115, LeBron verpasste das Spiel verletzt.

Gleiches soll auch bei Anthony Davis passiert sein. Üblicherweise ändert sich in der NBA die Wettquote, wenn feststeht, dass ein Star-Spieler fehlt, sodass diese Informationen ungemein wertvoll sind, da die Quoten nach Publikwerden eines Ausfalls schnell angepasst werden.

Jones soll für die Vermittlung dieser Informationen 2.500 Dollar kassiert haben. Er wurde am Donnerstag als einer von Dutzenden, teilweise ehemaligen, Spielern und Coaches vom FBI verhaftet.

