Miami Heat: Headcoach Erik Spoelstra erhält wohl Rekord-Vertrag

Miami Heats Headcoach Erik Spoelstra soll laut "ESPN" einer Vertragsverlängerung um acht Jahre zugestimmt haben - zu Rekord-Konditionen.

NBA-Franchise Miami Heat möchte die Ära mit Langzeit-Coach Erik Spoelstra weiterhin fortsetzen.

Wie "ESPN" berichtet, soll der 53-Jährige, der Miami seit 2008 coacht, vor einer Vertragsverlängerung um gleich acht Jahre stehen.

Dafür sollen Spoelstra 120 Millionen US-Dollar winken, was gleichzeitig einen Rekordvertrag für einen NBA-Headcoach bedeutet.

Unter Spoelstras Leitung gewann Miami zwei Mal den Titel in der NBA (und standen insgesamt sechs Mal in den NBA-Finals), was bislang nur 14 Trainern in der Liga-Historie gelang.

Seine Ära bei Miami Heat begann Spoelstra bereits 1995 als Videokoordinator des damaligen Headcoaches Pat Riley. Mittlerweile belegt er mit 725 Siegen den 19. Platz unter den erfolgreichsten Trainern der NBA-Geschichte.