Michael Carter-Williams wurde einst in der NBA als "Rookie of the Year" ausgezeichnet. Nun möchte sich der Ex-Basketballer jedoch in einer anderen Sportarten ausprobieren: dem Boxsport.

In der NBA sorgte Michael Carter-Williams als Rookie of the Year 2014 für Aufsehen. Nun tritt der 33-Jährige im Boxsport an und bestreitet seinen ersten Schwergewichtskampf gegen Sam Khativ.

Der ehemalige Basketball-Star tritt im Rahmen des "Broad Street Brawl" auf – das Ziel des Events liegt darin, Geld für die "Bigvision Community" zu sammeln. Diese gemeinnützige Organisation unterstützt Jugendliche beim Kampf gegen Drogenmissbrauch.

"Michael Carter-Williams kam vor etwa zwei Monaten auf mein Radar", eklärte der Event-Promoter Ronson Frank bei "ESPN": "Ein Kämpfer, der sich ursprünglich für den Kampf angemeldet hatte, empfahl Carter-Williams als jemanden, der interessiert sein könnte, und wir wurden miteinander verbunden. Er fand den Zweck wirklich gut und wollte ein Teil davon sein."