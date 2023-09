Damien-Lillard-Trade: Milwaukee Bucks zerreißen ihr Sicherheitsnetz

Ein zweiter Contender hat sich an den Trade drangehängt, auch dieser trägt aber nicht den Namen Miami, sondern Phoenix, das nun endgültig nahezu sein gesamtes Team innerhalb der kurzen Zeit umgekrempelt hat, die Mat Ishbia dieses Team besitzt. Aus der Rotation, welche die Suns 2021 in den Finals gegen Milwaukee spielen ließ, ist nur noch Devin Booker übrig.

Es ist also doch endlich passiert – und dann aber doch ganz anders, als alle dachten. Selbst als über die vergangenen Monate immer mehr darüber spekuliert wurde, welches Team den Miami Heat und ihrem Wunschspieler Damian Lillard noch in die Suppe spucken könnte, fiel selten der Name Milwaukee. Nun hat das Team von Giannis Antetokounmpo trotzdem den Zuschlag bekommen.

Damian Lillard wurde endlich getradet – allerdings nicht zu seinem designierten Wunschziel. Stattdessen haben die Milwaukee Bucks das Rennen gemacht in einem Trade, an den sich auch die Phoenix Suns dranhefteten. Was hat der Deal für Implikationen?

Die Bucks haben offensichtlich zugehört, als Giannis über die letzten Wochen mehrfach seine Zukunft in Milwaukee in Frage stellte und an die Bedingung knüpfte, dass in der Franchise alles für weitere Meisterschaften getan werde. Wer weiß, ob sie um Lillard auch sonst mitgeboten hätten, es ist unerheblich: Milwaukee ist durch diesen Trade so sehr all-in, wie man nur irgendwie sein kann.

Aber es geht in Milwaukee vorerst nicht um diese Eventualitäten. Stattdessen sollen die nächsten zwei, vielleicht drei Jahre maximiert werden und wenigstens ein weiterer Titel seinen Weg in den Trophäenschrank finden. Milwaukee tauschte dafür einen der besten Flügel-Verteidiger der Liga in Holiday in einen der noch immer besten Offensivspieler der Liga ein. Und der Fit von Lillard in Milwaukee scheint so logisch, dass es paradox wirkt, dass über die vergangenen Monate so selten über die Bucks gesprochen wurde.

Über die nächsten sieben Jahre haben die Bucks nicht mehr die Kontrolle über ihre Erstrundenpicks, jeder einzelne wurde entweder getradet oder ein anderes Team hat die Möglichkeit, sich die jeweils bessere Draft-Position zu ertauschen. Das bedeutet, dass es kein Sicherheitsnetz mehr gibt, sollten Lillard, Khris Middleton und Brook Lopez (allesamt Ü30) altern und Giannis dann doch bald entscheiden, dass er nicht bleiben möchte. Ein Rebuild via Draft Lottery wäre in diesem Fall erstmal keine Option.

Platz 1 (geteilt): Gheorghe Muresan • Größe: 2,31 Meter (US-Größe: 7 foot 7 inches) • Teams: Washington Bullets (1993-1998), New Jersey Nets (1998-2000) • Nationalitäten: Rumänien, USA • Stats: 3.020 Punkte und 1.957 Rebounds in 307 Spielen

Platz 3 (geteilt): Shawn Bradley • Größe: 2,29 Meter (US-Größe: 7 foot 6 inches) • Teams: Philadelphia 76ers (1993-1995), New Jersey Nets (1995-1997), Dallas Mavericks (1997-2005) • Nationalitäten: USA, Deutschland • Stats: 6.752 Punkte und 5.268 Rebounds in 832 Spielen

Mega-Talent Victor Wembanyama dabei? Die größten NBA-Spieler in der Geschichte Der diesjährige Nummer-1-Pick des NBA-Drafts, Victor Wembanyama, gilt als Riesen-Talent und will zu einem der Größten in der Geschichte des Basketballs werden. Körperlich hat er das schon geschafft, denn der Franzose misst laut eigenen Angaben 2,21 Meter. Von der NBA wurde der Pick der San Antonio Spurs noch nicht offiziell vermessen. "ESPN" will den 19-Jährigen mit Sneakern auf unglaubliche 2,26 Meter gemessen haben. Schafft es Wembanyama damit in die Top-15 der größten NBA-Profis in der Geschichte? ran wirft einen Blick auf die Basketball-Riesen.Anmerkung: Die Größenangaben stammen teilweise von der NBA selbst, teilweise von der Wikipedia. Aufgrund der Umrechnung in das metrische System besteht nicht immer Konsens, was die Größe einzelner Athleten anbelangt.

Neue Dimension für Offensiv-Spiel

Lillard gibt den Bucks mit seinem Shooting und seiner Brillanz im Pick’n’Roll eine Komponente, die Giannis in dieser Form noch nie an seiner Seite hatte. Über die letzten Jahre war Lillard, wann immer er gesund war, stets mindestens im 90. Perzentil aller P&R-Ballhandler unterwegs, vergangene Saison war er unter allen Spielern mit mindestens 10 Pick’n’Roll-Plays pro Spiel mit Abstand der effizienteste (1,13 Punkte pro Possession). Dabei hieß sein häufigster Roll-Partner Drew Eubanks, nicht Antetokounmpo.

Giannis kann selbst als Ballhandler fungieren, ist eigentlich jedoch am gefährlichsten, wenn er selbst hart abrollt und den Ball in Bewegung erhält, wie beispielsweise in der Meistersaison sehr oft gesehen, als ihn zumeist Middleton stark in Szene setzte. Wenn sich Giannis bereit erklärt, wieder etwas mehr diese Rolle einzunehmen, könnten Lillard und er zum besten Duo dieser Art in der Liga werden. Und Lillard könnte die ordnende Hand werden, die den Bucks in den vergangenen Jahren in der Crunchtime teilweise schmerzlich fehlte (Spiel 5 gegen Miami vor wenigen Monaten dient als jüngstes Anschauungsbeispiel von vielen).

Auch Lillard wird sich dabei etwas anpassen müssen. Seit Jahren hatte er in Portland keinen All-Star mehr an seiner Seite, noch nie ein Kaliber wie Giannis. Auch Middleton wird weiter Plays als Ballhandler initiieren. Lillard schafft abseits des Balles für beide schon aufgrund des Wurfes einen gewissen Platz – noch viel wertvoller wäre es aber, wenn er sich in diesen Situationen mehr bewegt, um die Defense weiter zu beschäftigen.