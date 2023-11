Das zu dieser Saison eingeführte Turnier ist für Wagner zusätzliche Motivation. "Du willst diese Spiele gewinnen, es ist etwas Besonderes", sagte der 26-Jährige am Ende eines großen Abends. Mit 27 Punkten war der Weltmeister bester Werfer des Spiels und schrammte knapp am persönlichen Rekord (30) vorbei. Auch sein jüngerer Bruder Franz (22) überzeugte mit 15 Punkten.

Und nur dann wäre eine Wildcard für das Weiterkommen im Wettbewerb mit Pokalflair nötig. Dies war Wagner und Co. nicht klar gewesen, als sie "in der Kabine drüber geredet" hatten.

Beim Rechenspiel brauchte Moritz Wagner etwas Hilfe. "Was muss passieren, damit wir nicht auf dem ersten Platz landen?", wollte der Berliner von den Journalisten bei der Pressekonferenz wissen, "ist das eine dumme Frage?" Nein, keineswegs, denn an das neue In-Season Tournament der NBA ( live auf ProSieben MAXX ) und seinen Modus müssen sich auch andere im Basketball erst noch gewöhnen.

Magic um Wagner im In-Season Tournament stark

Die Gruppenspiele des Turniers zählen auch für die reguläre NBA-Tabelle. Orlando steht hier ähnlich gut da. Nach sechs Siegen in Folge ist die Mannschaft der Stunde in der Eastern Conference mit einer 11:5-Bilanz dicht hinter Boston (12:4) Zweiter. In der vergangenen Saison hatte Orlando die Playoffs verpasst, auch in diesem Jahr waren die Prognosen nicht gut - und doch läuft es.

Durch Orlandos Sieg haben die Toronto Raptors um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder keine Chance mehr, im In-Season Tournament weiterzukommen. Daran änderte auch das 121:108 der Kanadier über die Chicago Bulls nichts mehr.