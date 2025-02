Die NBA hat in diesem Jahr ein neues Format des All-Star-Games eingeführt. Nicht überall kamen die Neuerungen gut an. ran hat vier Vorschläge, um das All-Star-Game zu verbessern.

von Thomas Gallus

Das NBA All-Star-Game war lange Zeit das glänzende Schaufenster der Liga – ein spektakuläres Ereignis, bei dem die größten Basketball-Stars der Welt gemeinsam auf dem Parkett standen.

Doch in den letzten Jahren ist das Interesse an dem Event stetig gesunken. Zu wenig Defense, zu wenig Wettkampf, zu wenig Ehrgeiz. Im vergangenen Jahr endete das Spiel mit einem rekordhohen Endstand von 211:186 – ein Scoring-Fest, das deutlich machte, dass eine Änderung her musste.

In dem Versuch, das Spiel sowohl für die Fans als auch für die Spieler spannender zu gestalten, revolutionierte die NBA in diesem Jahr das All-Star-Game. Mit der Hilfe von Superstar Stephen Curry wurde ein neues Format entwickelt: ein Mini-Turnier, bei dem vier Teams gegeneinander antreten.

Der neue Modus kam zumindest im Vergleich zu den letzten Jahren besser an. "Ich glaube, es war ein guter Schritt in die richtige Richtung, um das Spiel in gewisser Weise neu zu beleben", sagte Curry nach dem Triumph seines Teams im Finale des reformierten All-Star-Games.