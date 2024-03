Dieser Autor schrieb damals: "Bitterer Tag für die Cavs, die zwei Starter am selben Tag verlieren! Ohne Mobley (Knie, sechs bis acht Wochen) & Darius Garland (Gesichtsfraktur, vier bis sechs Wochen) wirds schwer werden – auch im Osten. Cleveland (13:12) nur auf Platz 9 bisher. Bin gespannt, was mit Donovan Mitchell passieren wird ..."

All-Star-Guard Donovan Mitchell, der 2025 aus seinem Vertrag aussteigen kann, galt als einer der sichersten Trade-Kandidaten und wurde permanent mit den New York Knicks in Verbindung gebracht.

Mitte Dezember standen die Cleveland Cavaliers nach drei Niederlagen in Folge bei einer mageren Bilanz von 13:12. Der Job von Head Coach J.B. Bickerstaff war in Gefahr.

Gleichzeitig demonstrierten die Cavaliers ohne Mobley und Garland, dass in diesem Team weit mehr Tiefe und Qualität steckt als noch im Vorjahr, als vor allem in den Playoffs gegen die New York Knicks (1:4) die Grenzen des Kaders brutal offenbart wurden.

Mitchell sicherte sich im Januar als erster Cavs-Spieler seit LeBron James die "Player of the Month"-Trophäe, Jarrett Allen avancierte zum Double-Double Monster unter den Brettern und eine Armada von Rollenspielern, von Caris LeVert über Max Strus und Dean Wade zu Isaac Okoro und Georges Niang, entschlüsselte eine Reihe effektiver Lineups, die Partien am Fließband gewannen.

Nach der Pleite am 1. Januar in Toronto lag das Team aus Ohio mit einer 18:15-Bilanz auf Rang sieben im Osten. Was passierte, war genau das Gegenteil von dem, was alle Beobachter erwarteten: Die Cavs legten einen beispiellosen Lauf hin, gewannen 17 ihrer nächsten 18 Partien und katapultierten sich schnurstracks die Tabelle der Eastern Conference hinauf, bis auf Rang zwei.

Angetrieben von einem Mitchell in der besten Verfassung seiner Karriere, verankert vom menschlichen Pogo-Stock Allen, schraubten die Cavs das Tempo hoch und ließen in bester Pace & Space-Manier Dreier und Punkte regnen.

Eigentlich, so müsste man meinen, hätte die Rückkehr von Mobley und Garland die Cavaliers endgültig unter den Elite-Teams zementieren müssen. Auch hier passierte aber genau das Gegenteil von dem, was zu erwarten gewesen wäre.

In den meisten Fällen ist die Formel in der NBA einfach: Packe deine fünf besten Spieler aufs Parkett und lasse sie zusammen so viele Minuten wie möglich abreißen, damit sie sich einspielen und aneinander anpassen können. In Cleveland ist gleich doppelte Überlappung gegeben, die für mehr Probleme als Lösungen gesorgt hat: einmal im Backcourt zwischen Mitchell und Garland, sowie im Frontcourt zwischen Mobley und Allen.

Stunde der Wahrheit in den Playoffs

Laut "Cleaning the Glass" agiert Clevelands Angriff um 9,8 Punkte pro 100 Angriffe effizienter, wenn Mitchell ohne Garland auf dem Parkett steht. Teilen sich beide den Ball im Backcourt, sinkt der Wert auf 6,0 Punkte pro 100. Noch drastischer stellt sich die Situation bei Allen und Mobley dar. Cleveland ist magere 1,1 Punkte besser, wenn beide Big Men im Frontcourt auflaufen. Allen ohne Mobley macht die Cavs um 6,2 Punkte pro 100 Angriffe besser.

Das ist umso problematischer, desto mehr wir herauszoomen: In 636 Angriffen kommt dieses Starter-Quartett (Garland-Mitchell-Mobley-Allen) auf ein Net-Rating von plus 3,6. Das Duo Mitchell/Allen liegt bei plus 10,9 (in 1457 Angriffen), das Duo Garland/Mobley bei plus 14,7 (in 485 Angriffen).

All das zeigt, dass Bickerstaff am besten fährt, wenn er die Minuten seiner besten Guards und Bigs so staffelt, dass er de facto drei unterschiedliche Formationen einsetzt: die Starting Five, das Mitchell/Allen plus Shooter Lineup (das im Januar und Februar rasierte) sowie die Backup-Five, angeführt von den zwei Startern Garland und Mobley.

Die sensationell gute erste Saisonhälfte hat dafür gesorgt, dass den Cavs (44-29) ein Playoff-Platz so gut wie nicht mehr zu nehmen ist. Derzeit kämpfen sie mit den New York Knicks (44:28) um die Plätze drei und vier, selbst der zweite Rang (Milwaukee, 46:27) ist immer noch in Reichweite. Mit Orlando (42:30) und Indiana (41:33) lauern jedoch zwei junge Teams auf den Plätzen fünf und sechs. Und die zeigten sich zuletzt um einiges stabiler als Cleveland.