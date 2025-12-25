Die New York Knicks um den deutschen Ariel Hukporti gewinnen auch das dritte "Christmas Game" in Folge. Dabei war eine starke Aufholjagd gegen die Cleveland Cavaliers nötig.

Die New York Knicks haben mit einer Aufholjagd für einen furiosen Auftakt der "Christmas Games" in der NBA gesorgt. Trotz eines 17-Punkte-Rückstands im Schlussviertel setzte sich das Team um den deutschen Basketball-Profi Ariel Hukporti noch mit 126:124 gegen die Cleveland Cavaliers durch. Es war der dritte Weihnachtssieg in Folge für die New Yorker.

Jalen Brunson war am Donnerstag im Madison Square Garden mit 34 Punkten bester Werfer der Knicks. Die Führung nach seinem Dreier knapp eine Minute vor dem Spielende gaben die Gastgeber nicht mehr aus der Hand.

Hukporti kam zu einem Kurzeinsatz und stand insgesamt vier Minuten auf dem Parkett. Andere Ersatzspieler der Knicks wie Tyler Kolek (16 Punkte, 9 Assists) oder Mitchell Robinson (13 Rebounds) stachen beim eindrucksvollen Comeback dagegen hervor, auch Jordan Clarkson kam von der Bank und erzielte 25 Punkte.

Die Knicks, die Mitte Dezember den NBA Cup gewonnen hatten, festigten durch den Erfolg Platz zwei in der Eastern Conference. Die Cavaliers hatten zu Beginn des letzten Viertels zwar noch mit 103:86 geführt, verpassten durch den Einbruch am Ende aber den dritten Sieg nacheinander.