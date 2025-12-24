NBA: Champion Oklahoma City Thunder verlieren Topspiel gegen San Antonio Spurs

Die Oklahoma City Thunder stecken in ihrer ersten echte Krise der Saison. Der Champion unterlag den San Antonio Spurs deutlich. Auch für die Los Angeles Lakers setzte es eine Niederlage.

Der amtierende NBA Champion Oklahoma City Thunder hat eine seltene Niederlage hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger verlor am Dienstagabend das Topspiel der Western Conference bei den San Antonio Spurs 110:130 und kassierte damit die erst vierte Pleite der laufenden Saison - allerdings die dritte aus den vergangenen fünf Spielen.

Angeführt von Keldon Johnson und Stephon Castle setzten sich die Spurs vor allem nach der Pause entscheidend ab. Johnson erzielte von der Bank kommend 25 Punkte, Castle steuerte 24 Zähler bei. Den Schlussabschnitt dominierten die Gastgeber deutlich mit 43:28.

San Antonio verbesserte sich auf eine Bilanz von 22-7 und behauptete Rang zwei im Westen. Bei Oklahoma (26 Siege, 4 Niederlagen) glänzte einmal mehr der kanadische Starspieler und MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 33 Punkten, Isaiah Hartenstein kam auf acht Punkte und zwölf Rebounds. Der Titelverteidiger bleibt trotz des Rückschlags Spitzenreiter im Westen.