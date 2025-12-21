- Anzeige -
- Anzeige -
Basketball

NBA: Dennis Schröder verliert weiter - Orlando Magic ohne deutsches Trio

  • Aktualisiert: 21.12.2025
  • 09:03 Uhr
  • SID

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings in der NBA die fünfte Niederlage in Serie kassiert.

Beim 93:98 gegen die Portland Trail Blazers war der Braunschweiger mit 21 Punkten Topscorer seines Teams, traf dabei sechs seiner 13 Versuche aus dem Feld.

Zudem kam Schröder, der erneut von der Bank startete, in 31 Minuten Spielzeit auf sechs Assists und fünf Rebounds. Sacramento steht mit einer Bilanz von 6:22 Siegen auf dem letzten Platz der Western Conference, neun der letzten zehn Spiele gingen verloren.

Die Orlando Magic feierten ohne ihr deutsches Trio einen wichtigen Overtime-Sieg. In Abwesenheit der verletzten Brüder Moritz und Franz Wagner und Europameister Tristan da Silva gewann Orlando bei Utah Jazz mit 128:127 nach Verlängerung. Bester Scorer war Guard Desmond Bane, dem mit seinem Korbleger 0,9 Sekunden vor Ende auch der entscheidende Wurf gelang, mit insgesamt 32 Punkten.

Die Los Angeles Lakers mit dem Würzburger Maximilian Kleber unterlagen trotz einer starken Partie von Superstar LeBron James den LA Clippers mit 88:103, liegen mit 19 Siegen und acht Niederlagen auf Rang vier im Westen aber weiter auf Play-off-Kurs. James erzielte 36 Punkte, der Slowene Luka Doncic steuerte dagegen nur zwölf Punkte bei und traf nur vier seiner 13 Versuche aus dem Feld. Kleber kam in zehn Minuten Spielzeit von der Bank lediglich auf einen Rebound.

- Anzeige -
- Anzeige -
Weitere Inhalte

Wrestling statt Basketball? WNBA-Star will in den Ring

  • Video
  • 01:19 Min
  • Ab 0
2250994473
News

Orlando ohne Franz Wagner: Was den Magic Hoffnung bereiten könnte

  • 20.12.2025
  • 09:07 Uhr
2252803185
News

OKC verspielt sicher geglaubten Sieg

  • 20.12.2025
  • 08:48 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 19.12.2025
  • 15:54 Uhr
Doncic führt die Lakers zum Sieg
News

Doncic-Gala gegen Utah Jazz

  • 19.12.2025
  • 07:58 Uhr
Spaß mit 18: Cooper Flagg
News

NBA: Rekordnacht für Cooper Flagg

  • 18.12.2025
  • 08:56 Uhr
Memphis Grizzlies v New Orleans Pelicans
News

Dank Triple J: Wolves unterliegen Grizzlies

  • 18.12.2025
  • 06:55 Uhr
Adam Silver äußert sich zu NBA-Plänen
News

Las Vegas? Seattle? Entscheidung über NBA-Expansion 2026

  • 17.12.2025
  • 10:53 Uhr
Jubel bei den New York Knicks
News

Knicks beenden 52-jährige Titel-Durststrecke

  • 17.12.2025
  • 10:18 Uhr
Es läuft nicht für Dennis Schröder
News

Schröder-Comeback hilft Kings nicht

  • 15.12.2025
  • 07:19 Uhr