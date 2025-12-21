NBA: Dennis Schröder verliert weiter - Orlando Magic ohne deutsches Trio

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings in der NBA die fünfte Niederlage in Serie kassiert.

Beim 93:98 gegen die Portland Trail Blazers war der Braunschweiger mit 21 Punkten Topscorer seines Teams, traf dabei sechs seiner 13 Versuche aus dem Feld.

Zudem kam Schröder, der erneut von der Bank startete, in 31 Minuten Spielzeit auf sechs Assists und fünf Rebounds. Sacramento steht mit einer Bilanz von 6:22 Siegen auf dem letzten Platz der Western Conference, neun der letzten zehn Spiele gingen verloren.

Die Orlando Magic feierten ohne ihr deutsches Trio einen wichtigen Overtime-Sieg. In Abwesenheit der verletzten Brüder Moritz und Franz Wagner und Europameister Tristan da Silva gewann Orlando bei Utah Jazz mit 128:127 nach Verlängerung. Bester Scorer war Guard Desmond Bane, dem mit seinem Korbleger 0,9 Sekunden vor Ende auch der entscheidende Wurf gelang, mit insgesamt 32 Punkten.

Die Los Angeles Lakers mit dem Würzburger Maximilian Kleber unterlagen trotz einer starken Partie von Superstar LeBron James den LA Clippers mit 88:103, liegen mit 19 Siegen und acht Niederlagen auf Rang vier im Westen aber weiter auf Play-off-Kurs. James erzielte 36 Punkte, der Slowene Luka Doncic steuerte dagegen nur zwölf Punkte bei und traf nur vier seiner 13 Versuche aus dem Feld. Kleber kam in zehn Minuten Spielzeit von der Bank lediglich auf einen Rebound.