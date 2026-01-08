Trae-Young-Trade vollzogen
NBA: Atlanta Hawks geben Trae Young per Trade ab - nach über sieben Jahren
- Aktualisiert: 08.01.2026
- 09:19 Uhr
- Malte Ahrens
Die Atlanta Hawks haben sich von ihrem Franchise-Gesicht getrennt. Trae Young verlässt das Team nach über sieben Jahren.
In der NBA wird es laut "ESPN" den nächsten großen Trade geben. Trae Young, der lange Jahre das Aushängeschild der Atlanta Hawks war, soll zu den Washington Wizards getradet werden.
Dafür erhalten die Hawks CJ McCollum und Corey Kispert sowie erheblich mehr Flexibilität im Gehaltsgefüge. Der Trade würde auch eine über sieben Jahre andauernde Zusammenarbeit beenden.
Eine Trennung war abzusehen, da der Vertrag des 27-Jährigen von der Franchise nicht verlängert worden war. Seitdem sollen sich sein Agent und die Franchise bereits um einen Trade bemüht haben. Mit den Wizards in der US-Hauptstadt ist es wohl sogar Youngs präferierte Station geworden.
Historisch starke Zahlen von Young
Der vierfache All-Star war 2018 im NBA-Draft von den Mavericks ausgewählt worden, allerdings gegen Luka Doncic und einen geschützten Erstrunden-Pick direkt nach Atlanta getauscht. Demnach spielte er bisher ausschließlich für die Hawks.
In dieser Zeit hat er im Schnitt 25,2 Punkte und 9,8 Assists erzielt. In der vergangenen Saison führte er die Liga mit 11,6 Assists pro Spiel an. Insgesamt machte er 520 Spiele für die Hawks. Lediglich drei Mal erreichte man die Playoffs.
In seinem Vertrag, den er nach Washington bringt stehen ihm weiterhin 95 Millionen US-Dollar zu. Dieser läuft 2027 aus, allerdings gibt es eine Option auf Spielerseite für eine Verlängerung.