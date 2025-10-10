- Anzeige -
BBL 2025/26 live - RASTA Vechta vs. Würzburg Baskets - Ausgewählte Spiele im Stream auf Joyn

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 10:50 Uhr
  • ran.de
ratiopharm Ulm muss gegen Trier ran
Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft in ihrer 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die Saison.

Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

BBL LIVE und kostenlos: RASTA Vechta vs. Würzburg Baskets

Am 11. Januar ab 16:15 Uhr im Joyn-Livestream.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).

BBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird live übertragen?

  • Begegnung: RASTA Vechta – Fitness First Würzburg Baskets
  • Wettbewerb: BBL
  • Datum und Uhrzeit: 11. Januar, 16:15 Uhr
  • Spielort: Rasta-Dome, Vechta

BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der BBL

  • Tabelle der BBL

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

BBL
08.01.2026
20:00
Science City Jena
Jena
Science City Jena
-:-
ROSTOCK SEAWOLVES
Rostock
ROSTOCK SEAWOLVES
09.01.2026
20:00
Bamberg Baskets
Bamberg
Bamberg Baskets
-:-
MHP RIESEN Ludwigsburg
Ludwigsburg
MHP RIESEN Ludwigsburg
10.01.2026
18:30
EWE Baskets Oldenburg
Oldenburg
EWE Baskets Oldenburg
-:-
SYNTAINICS MBC
Mitteld. BC
SYNTAINICS MBC
10.01.2026
18:30
SKYLINERS
Frankfurt
SKYLINERS
-:-
NINERS Chemnitz
Chemnitz
NINERS Chemnitz
10.01.2026
20:00
Hamburg Towers
Towers
Hamburg Towers
-:-
VET-CONCEPT Gladiators Trier
Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier
10.01.2026
20:00
Ratiopharm Ulm
Ulm
Ratiopharm Ulm
-:-
Basketball Löwen Braunschweig
Braunschweig
Basketball Löwen Braunschweig
11.01.2026
15:00
ALBA BERLIN
ALBA
ALBA BERLIN
-:-
MLP Academics Heidelberg
Heidelberg
MLP Academics Heidelberg
11.01.2026
16:30
SC RASTA Vechta
Vechta
SC RASTA Vechta
-:-
Fitness First Würzburg Baskets
Würzburg
Fitness First Würzburg Baskets
11.01.2026
18:00
FC Bayern München
München
FC Bayern München
-:-
Telekom Baskets Bonn
Bonn
Telekom Baskets Bonn
News und Videos zur Basketball-Bundesliga
Spencer Dinwiddie wechselte erst im Oktober nach München
News

Bittere Nachricht für Bayerns Basketballer

  • 05.01.2026
  • 08:34 Uhr
Svetislav Pesic im September
News

Trainer-Beben bei Bayern: Basketball-Legende Pesic kehrt zurück

  • 22.12.2025
  • 19:39 Uhr
Nicht mehr Bayern-Trainer: Gordon Herbert
News

Trainerbeben beim FC Bayern

  • 21.12.2025
  • 10:13 Uhr
Das Turnier findet nun in München statt
News

Top Four findet ab 2026 in München statt

  • 15.12.2025
  • 17:53 Uhr
Hermannsson überzeugt für Alba
News

Nach Rückständen zur Pause: Berlin und Oldenburg im Top Four

  • 17.11.2025
  • 22:27 Uhr
Souverän: Andreas Obst und der FC Bayern
News

Trier gestoppt: Bayern erneut im Top Four

  • 16.11.2025
  • 19:58 Uhr
Der Heidelberger Marcus Weathers beim Abschluss
News

Basketball: Bamberg erreicht Top Four

  • 13.11.2025
  • 22:09 Uhr
Zuletzt für die Mavericks am Ball: Spencer Dinwiddie
News

NBA-Star kommt! Bayern gelingt Transfercoup

  • 23.10.2025
  • 16:59 Uhr
Überlegene Bayern im Pokal
News

Basketball: München locker ins Viertelfinale gegen Trier

  • 20.10.2025
  • 22:17 Uhr
Eine Runde weiter: Science City Jena
News

BBL-Pokal: Auch Jena im Viertelfinale - Aus für Ulm

  • 19.10.2025
  • 18:58 Uhr