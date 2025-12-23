Auch beim Debüt von Trainer-Rückkehrer Svetislav Pesic setzt sich die Krise des FC Bayern Basketball in der EuroLeague fort. Gegen Spitzenreiter Hapoel Tel Aviv bleibt der deutsche Meister vor heimischem Publikum erneut ohne Erfolg.

Gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv verlor der Bundesligist vor den Augen von Fußball-Weltmeister Thomas Müller in eigener Halle 72:82 (32:44), es war die neunte Niederlage in Folge auf internationalem Parkett.

"Ich hatte das Gefühl, dass Tel Aviv zeitweise mit fünf Spielern gegen null gespielt hat. Sie müssen unsere körperliche Präsenz spüren", sagte Pesic nach dem Spiel bei MagentaSport: "Unser Job für die nächsten Spiele ist es, die Defensive zu verbessern. Wir haben nur drei Fouls im letzten Viertel gemacht - so geht das nicht. Fouls sind ein wichtiger Teil des Spiels."

Der 76 Jahre alte Pesic war sofort Feuer und Flamme, stand mehrfach gestikulierend auf dem Court und kassierte schon nach wenigen Minuten ein technisches Foul.

Der Nachfolger von Weltmeistertrainer Gordon Herbert hatte allerdings auch wenig Grund zu Freude: Vor mehr als 10.000 Fans stand es schnell 0:7, zur Pause 32:44. Erst in der Schlussphase sorgten die Bayern gegen Hapoels zweite Garde für ein halbwegs versöhnliches Ergebnis.