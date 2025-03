NBA: Cleveland Cavaliers feiern 60. Saisonsieg gegen Los Angeles Clippers

Trotz des am Ende knappen Ergebnisses zeigten die Cavaliers über weite Strecken eine starke Leistung und lagen fast durchgehend in Führung – ohne das Spiel jedoch vollständig zu kontrollieren. Die Clippers schafften es immer wieder, den Rückstand zu verkürzen und in Schlagdistanz zu bleiben.

Los Angeles musste ohne den geschonten Kawhi Leonard auskommen und setzte zunächst auf Norman Powell. Mit 25 Punkten allein in der ersten Halbzeit hielt er sein Team zur Pause beim Stand von 64:68 in Reichweite. In der zweiten Hälfte verlor auch Powell jedoch an Effektivität und beendete die Partie mit insgesamt 34 Punkten.

Mit einer Bilanz von 60–15 bleibt Cleveland das Maß aller Dinge in der Eastern Conference. Die Clippers fallen hingegen auf 42–31 zurück und rutschen damit auf Rang acht in der Western Conference – und damit vorerst aus den direkten Playoff-Plätzen heraus