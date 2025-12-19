- Anzeige -
Triple-Double vom Slowenen

NBA - Dank Luka Doncic: Los Angeles Lakers mit Offensivspektakel gegen Utah Jazz

  • Aktualisiert: 19.12.2025
  • 07:58 Uhr
  • SID

Dank eines überragenden Luka Doncic haben die Los Angeles Lakers ein Punktefestival gegen die Utah Jazz gewonnen.

Die Los Angeles Lakers haben mit einem Offensivspektakel ihre Playoff-Ambitionen in der NBA untermauert. Die Mannschaft des Würzburgers Maximilian Kleber gewann mit 141:135 gegen Utah Jazz und fuhr ihren 19. Saisonsieg ein.

Überragender Spieler war einmal mehr Superstar Luka Doncic, der mit 45 Punkten, 14 Assists und zehn Rebounds ein Triple-Double auflegte. Dazu steuerte der Slowene starke fünf Steals bei.

Kleber kam in seinen fast 19 Minuten Spielzeit auf fünf Zähler, neben Doncic verpasste Anführer LeBron James ein Triple-Double nur um drei Rebounds (26 Punkte, zehn Rebounds, sieben Assists). Außenseiter

Utah verkaufte sich jedoch ohne den angeschlagen fehlenden Topscorer Lauri Markkanen teuer. In der stark besetzten Western Conference liegen die Lakers mit ihrer Bilanz von 19:7 auf Platz drei gleichauf mit den San Antonio Spurs.

NBA: OKC Thunder nicht zu stoppen, Magic ohne Wagners unterlegen

Der dominante Champion Oklahoma City Thunder bleibt derweil das Maß aller Dinge. Durch das 122:101 gegen die Los Angeles Clippers, den nächsten klaren Sieg des Titelverteidigers, steht OKC bei einer fabelhaften Bilanz von 25:2. Der deutsch-amerikanische Center Isaiah Hartenstein wurde gegen die Clippers geschont, MVP Shai Gilgeous-Alexander trug seine Mannschaft mit 32 Punkten zum nächsten Erfolg.

Bei NBA-Cup-Sieger New York Knicks stand mit Ariel Hukporti ein Deutscher überraschend in der Startformation. Beim 114:113-Zittersieg gegen die Indiana Pacers kam der Center auf knapp 27 Minuten Spielzeit, in denen er vier Punkte, fünf Rebounds und zwei Blocks beisteuerte. Den entscheidenden Dreipunktwurf des Spiels versenkte Jalen Brunson 4,4 Sekunden vor dem Ende.

Die Orlando Magic musste ohne ihr deutsches Trio einen Rückschlag hinnehmen. In Abwesenheit der verletzten Brüder Moritz und Franz Wagner und mit dem angeschlagenen Europameister Tristan da Silva nur auf der Bank verlor Orlando gegen die Denver Nuggets 115:126. Den Nuggets genügte ein verhältnismäßig ruhiger Abend des dreimaligen MVP Nikola Jokic, der mit 23 Zählern, 13 Assists und elf Rebounds aber dennoch ein Triple-Double verbuchte, ebenso wir Orlandos Paolo Banchero (26/10/16).

