NBA - Dank Luka Doncic: Los Angeles Lakers mit Offensivspektakel gegen Utah Jazz

Dank eines überragenden Luka Doncic haben die Los Angeles Lakers ein Punktefestival gegen die Utah Jazz gewonnen.

Die Los Angeles Lakers haben mit einem Offensivspektakel ihre Playoff-Ambitionen in der NBA untermauert. Die Mannschaft des Würzburgers Maximilian Kleber gewann mit 141:135 gegen Utah Jazz und fuhr ihren 19. Saisonsieg ein.

Überragender Spieler war einmal mehr Superstar Luka Doncic, der mit 45 Punkten, 14 Assists und zehn Rebounds ein Triple-Double auflegte. Dazu steuerte der Slowene starke fünf Steals bei.

Kleber kam in seinen fast 19 Minuten Spielzeit auf fünf Zähler, neben Doncic verpasste Anführer LeBron James ein Triple-Double nur um drei Rebounds (26 Punkte, zehn Rebounds, sieben Assists). Außenseiter

Utah verkaufte sich jedoch ohne den angeschlagen fehlenden Topscorer Lauri Markkanen teuer. In der stark besetzten Western Conference liegen die Lakers mit ihrer Bilanz von 19:7 auf Platz drei gleichauf mit den San Antonio Spurs.