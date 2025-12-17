- Anzeige -
52-Jährige Titelsdurststrecke beendet

NBA Cup: New York Knicks schlagen San Antonio Spurs im Finale

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 07:17 Uhr
  • SID

Nach mehr als 52 Jahren haben die New York Knicks wieder mal einen Titel geholt: Im Finale des NBA Cups schlugen die Knicks die San Antonio Spurs.

Die New York Knicks haben den NBA Cup gewonnen und eine 52-jährige Durststrecke beendet. Die Knicks setzten sich im Endspiel in Las Vegas gegen die San Antonio Spurs um den französischen Superstar Victor Wembanyama mit 124:113 durch und feierten den ersten Titel seit 1973

OG Anunoby war mit 28 Punkten New Yorks bester Werfer. Point Guard Jalen Brunson, der zum MVP des NBA Cups gewählt wurde, erzielte 25 Punkte. Wembanyama kam auf 18 Punkte für die Spurs.

NBA Cup: Knicks drehen Spiel erst spät

San Antonio hatte im Halbfinale den amtierenden NBA Champion Oklahoma City Thunder ausgeschaltet und lag auch gegen die Knicks auf Siegkurs. New York, das kurz vor dem Ende des dritten Viertels mit elf Punkten zurückgelegen hatte, drehte im Schlussviertel jedoch auf und zog davon.

Die Knicks hatten im Halbfinale Orlando Magic um die angeschlagenen deutschen Nationalspieler Moritz und Franz Wagner besiegt.

Head Coach Mike Brown hofft auf ein gutes Omen für den weiteren Saisonverlauf und freute sich über den Erfolg seiner Knicks. "Wenn man an einem Event teilnehmen kann, bei dem man ein Banner im legendären Madison Square Garden aufhängen kann, nimmt man das ernst", sagte Brown.

Der NBA Cup wird seit 2023 während der laufenden Spielzeit ausgetragen. Bis auf das Finale zählen alle Partien auch als reguläre Saisonspiele.

