Basketball

NBA: Minnesota Timberwolves unterliegen Memphis Grizzlies – Josh Giddey mit Triple-Double

  • Aktualisiert: 18.12.2025
  • 06:55 Uhr
  • SID

Dank eines starken Jaren Jackson Jr. haben die Memphis Grizzlies einen Überraschungssieg bei den Minnesota Timberwolves gefeiert. Josh Giddey führte die Chicago Bulls dagegen zum Sieg.

Die Minnesota Timberwolves haben in der NBA eine überraschende Heimniederlage kassiert. Der Finalist der vergangenen beiden Conference-Endspiele im Westen unterlag den Memphis Grizzlies mit 110:116, die Timberwolves hatten zuvor sieben der vergangenen acht Spiele gewonnen.

Für die Gäste war Jaren Jackson Jr. mit 28 Punkten und zwölf Rebounds der überragende Akteur, dazu überzeugte Jock Landale von der Bank mit 20 Zählern und zehn Rebounds.

Für Minnesota war Julius Randle mit 21 Punkten bester Werfer, Center Rudy Gobert steuerte ein Double-Double aus 16 Punkten und 16 Rebounds bei.

NBA: Giddey für Cavs nicht zu stoppen

Im zweiten Spiel des Abends führte Josh Giddey die Chicago Bulls mit einem Triple-Double (23 Punkte, elf Rebounds, elf Assists) zu einem 127:111-Erfolg gegen die Cleveland Cavaliers.

Trotz 32 Punkten von Donovan Mitchell enttäuschte Cleveland erneut und rutschte mit nun 15-13 Siegen auf Rang neun im Osten. Chicago bleibt mit einer Bilanz von 11-15 dahinter auf Platz zehn.

