Das Team um Superstar Shai Gilgeous-Alexander gewann eine vor allem zu Beginn denkwürdige Partie mit Fehlwürfen ohne Ende mit 92:87 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 2:2. Das fünfte Spiel steigt wieder in Oklahoma.

Die Oklahoma City Thunder melden sich im Duell mit den Denver Nuggets zurück. In einem zu Beginn historisch schwachen Spiel gelingt Shai Gilgeous-Alexander und Co. der Ausgleich.

Historisch schlechtes erstes Viertel

Die Fans in Denver dürften in der ersten Halbzeit ihren Augen kaum getraut haben. Sowohl die Nuggets als auch die Thunder trafen kaum einen Wurf, das erste Viertel endete mit einem kuriosen Spielstand von 17:8 für Oklahoma. Nie zuvor in der Playoff-Geschichte gab es in einem ersten Viertel weniger kombinierte Punkte.

Auch im zweiten Viertel besserte sich das kaum, vor allem die Nuggets taten sich enorm schwer. Zur Halbzeit führten die Thunder mit 42:36, doch bis dahin war es ein denkwürdiges Fehlwurf-Festival. Beide Teams verwandelten gerade einmal jeweils drei von 22 Dreier-Versuchen, die Nuggets brachten nur verheerende acht von 38 Würfen aus dem Feld im Korb unter.

In der zweiten Hälfte fanden die Teams etwas besser ihren Rhythmus, vor allem Denver legte deutlich zu. Das dritte Viertel ging mit zwölf Punkten Vorsprung an die Nuggets, ehe OKC noch einmal zurückschlug. In der entscheidenden Phase verfehlten die Nuggets wieder zu viele Würfe.