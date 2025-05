NBA: Fehlwurf-Festival! OKC gleicht gegen Nuggets aus - Cavaliers droht Playoff-K.o.

Das Team um Superstar Shai Gilgeous-Alexander gewann eine vor allem zu Beginn denkwürdige Partie mit Fehlwürfen ohne Ende mit 92:87 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 2:2. Das fünfte Spiel steigt wieder in Oklahoma.

Historisch schlechtes erstes Viertel

Die Fans in Denver dürften in der ersten Halbzeit ihren Augen kaum getraut haben. Sowohl die Nuggets als auch die Thunder trafen kaum einen Wurf, das erste Viertel endete mit einem kuriosen Spielstand von 17:8 für Oklahoma. Nie zuvor in der Playoff-Geschichte gab es in einem ersten Viertel weniger kombinierte Punkte.