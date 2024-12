Dennis Schröder wurde von den Nets zu den Warriors getradet. Bei seiner Vorstellungs sprach der NBA-Star über sein neues Team, seine Ziele und deutsche Süßigkeiten.

Als Nationalmannschafts-Kapitän führte Dennis Schröder das DBB-Team bei Olympia in Paris zu einem starken vierten Platz, auch für die Brooklyn Nets lieferte der Point Guard in dieser NBA-Spielzeit ab. Mit dem New Yorker Team im Rebuild hatte der Weltmeister von 2023 allerdings maximal marginale Playoff-Chancen.

Das ändert sich nun mit seinem Wechsel zu den Golden State Warriors. Neben Alt-Stars Steph Curry und Draymond Green muss Schröder seine Anführer-Rolle wohl abgeben, die sportliche Perspektive inklusive neuer Rückennummer 71 dürfte das zumindest teilweise ausgleichen.

"Wir haben Glück, wenigstens ist es jetzt ein gutes Team", soll Sohn Dennis Jr. nach Bekanntwerden des Trades gesagt haben und setzte damit einen kleinen, wenn auch wohl unbewussten Seitenhieb gegen die Nets. Diese Anekdote gab Schröder Senior auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz zum Besten.

"Ich bin begeistert, hier zu sein und Teil von etwas Besonderem zu sein", zeigte sich Schröder aufgeregt. Wenn er täglich zum Erfolg beitrage und sich seine Familie wohlfühle, "dann will ich natürlich hier meine Karriere beenden", ergänzte der deutsche Star.

Im ersten Moment war er jedoch weniger überschwänglich, ganz im Gegenteil., Am Sonntag hatte der Basketballklub Schröder von den Brooklyn Nets geholt. "Als mich mein Agent angerufen hat, war ich geschockt", erzählte der gebürtige Braunschweiger. "Mir hat die Situation in Brooklyn gefallen. Wir hatten gerade ein Haus bezogen, alles ausgepackt."