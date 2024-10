Im ran -Interview plaudert Dennis Schröder über potenzielle Erfolge mit den Brooklyn Nets, deutsche Stars in der NBA, dicke Verträge und eine Rückkehr in den deutschen Basketball.

So angekommen, dass er mit den Nets in dieser Saison große Ziele verfolgt.

Schröder: Ich habe in der NBA immer Wege gefunden, egal mit wem ich gespielt habe, egal wie die Lage war, dem Team zu helfen in irgendeiner Weise. Ob das jetzt defensiv ist, ob das offensiv ist. In den letzten fünf, sechs Jahren habe ich mit, keine Ahnung, acht Hall of Famern gespielt wahrscheinlich und da habe ich gelernt, wie ich ein Spiel wirklich beeinflussen kann. Es wäre schon cool, wenn du sowas hast, aber wir haben hier auch viele gute Spieler, viele junge Spieler und ich weiß natürlich, wie das alles funktioniert in der NBA. Es ist schon cool, einer der Leader zu sein, weil ich einfach die meisten Jahre habe und die Leute mich auch respektieren. Aber ich will, dass das ein Zusammen ist und nicht ein hey, der ist der Anführer und der ist in seiner Ecke. Das muss alles ein bisschen zusammenkommen und das fühle ich hier gerade die letzten zwei Wochen und das wollen wir natürlich weiter nach vorne bringen.

Schröder: Wenn du nicht auf die Playoffs gehst, dann bist du nicht competitive in meinen Augen. Du willst natürlich immer das große Ziel erreichen und das große Ziel ist eine Championship. Aber du willst erst mal in die Playoffs kommen, unter den ersten Acht sein und dann von da aus sind die Karten neu gemischt. Egal in welchem Team ich war, wollte ich immer die Playoffs erreichen und werde dafür natürlich alles geben.

ran: Dennis Schröder, sie gehen in Ihre zwölfte Saison in der NBA. Was für eine Saison erwarten Sie mit den Brooklyn Nets?

Schröder: Ja, das ist geil. Für Tristan wird es auch sehr wichtig sein, dass er die beiden hat, dass er direkt von Anfang an jemanden hat, der dort auch respektiert ist in der Organisation und die tagtäglich zusammen sind. Ich glaube, dass Tristan sehr viel von ihnen lernen kann, vor allem weil die beiden Jungs gute Jungs sind. Ich denke aber auch er wird ihnen enorm helfen und der wird auch direkt von Anfang an Einfluss haben und auch spielen.

Schröder: Ich mag Ben Simmons sehr, wir haben eine gute Bindung. Ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt nicht, aber als er in Philly schlecht behandelt wurde von den Medien, das hat mir nicht gefallen und ich habe ihm geschrieben. Wenn du irgendwas brauchst - weil ich weiß, wie das ist - sag mir Bescheid. Du kannst mich jederzeit anrufen, schreiben und dann hat er direkt geantwortet und gesagt, danke, dass du mir geschrieben hast und seitdem sind wir immer in Kontakt gewesen. Es ist jetzt natürlich cool, dass wir in einem Team sind. Er schätzt mich und ich schätze ihn einfach so, wie ich ihn kennengelernt habe und weiß natürlich, wie er ist, wenn er fit ist. Die Leute vergessen, dass er ein zweimaliger Allstar war und die Leute reden immer sehr schnell. Das ist echt traurig zu sehen. Ich freue mich, dass ich mit ihm hier sein kann und ich glaube, dass wir viele Spiele zusammen gewinnen werden.

Schröder: Er hatte im letzten Jahr einen Punkteschnitt von 20 - ohne, dass er seinen Wurf forciert oder wirklich auf seinen Wurf schaut. Der Typ, wenn er das wirklich forcieren würde, wäre er ein All-Star. Aber auch so sind sie in die Playoffs gekommen. Da hatte er glaube ich zweimal 30 Punkte. Die haben es in Game 7 geschafft und er war da mit der beste Spieler. Das ist für ein drittes Jahr in der NBA ziemlich gut und ich glaube, dass er das in Zukunft so oder so wert ist, aber auch 300, 400, 500 Millionen unterschreiben wird. Da geht es halt auch hin in der NBA und er ist zusammen mit Paolo Banchero das Gesicht der Orlando Magic.

Schröder: Ich habe ein Summer-League-Spiel gesehen und direkt gesagt: Er ist ready. In der NBA zu spielen, aber auch bei uns natürlich. Wir haben unser Spielsystem, wir wissen, wie wir spielen wollen. Die Leute müssen sich daran anpassen, was wir spielen wollen und wenn er das macht, dann spielt er auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle für uns in der Zukunft.

NBA: Schröder trauert Megavertrag nicht hinterher

ran: Erwischen Sie sich manchmal bei dem Gedanken, warum habe ich nie so einen Vertrag unterschrieben?

Schröder: Nein. Es ist eine andere Zeit. Ich weiß noch, als ich in die Liga gekommen bin, da wollte ich für 30 Millionen unterschreiben, weil Jeff Teague und Ty Lawson und die das unterschrieben haben - und ich habe dann für 70 Millionen unterschrieben. Jetzt bin ich der Ältere. Wir verdienen alle sehr, sehr gut und ich brauche mir keine Sorgen mehr machen um die Zukunft. Ich werde niemals sagen, hey, warum kriegt er das und ich das? Man guckt immer auf sich selbst, man weiß, dass es einem gut geht und seiner Familie gut geht und das ist das, was zählt für mich. Da muss man schon realistisch sein, aber auch jedem das gönnen, was er verdient.

ran: Die Wagner-Brüder hatten großen Anteil am Erfolg der Nationalmannschaft, so wie alle anderen, die in den vergangenen drei Jahren dabei waren. Mit welchen Argumenten wollen Sie dafür sorgen, dass es auch ohne Coach Gordon Herbert so weiter geht, das Team zusammen bleibt und auch bei der EM im kommenden Sommer so an den Start gehen kann?

Schröder: Ich meine, wer jetzt nicht noch mit dabei sein will … Die Leute haben von der goldenen Ära gesprochen und die sollte man so lange zusammenhalten, wie möglich. Wir versuchen, dass es so wie beim Fußball ist, wenn du nominiert wirst, dass es eine Ehre ist für dich, zu spielen. Ich glaube, die letzten drei Jahre haben wir einen sehr guten Job darin gemacht und wir wollen das jetzt weiterbringen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn jeder Einzelne, der letztes Jahr, vorletztes Jahr und im dritten Jahr dabei war, wieder da ist.