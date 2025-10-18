NBA: Dennis Schröder schlägt Luca Doncic schon wieder - diesmal mit den Kings vs. die Lakers

Dennis Schröder scheint nun endgültig bei den Sacramento Kings angekommen zu sein. Im letzten Preseason-Spiel seines neuen Teams avancierte er zum Topscorer.

Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder hat im letzten Test vor dem NBA-Saisonstart eine starke Vorstellung gezeigt.

Beim knappen 117:116-Erfolg der Sacramento Kings bei den Los Angeles Lakers erzielte der Kapitän der deutschen Welt- und Europameister insgesamt 25 Punkte und war damit bester Werfer seines Teams.

Der 32-Jährige traf zehn seiner 17 Würfe aus dem Feld, verwandelte vier Freiwürfe und gab zwei Assists ab.

Es war der vierte und bislang stärkste Auftritt des Anführers in der Vorbereitung für sein neues Team.