Schröder traf dabei nur einen seiner sechs Versuche aus dem Feld, dazu zwei Freiwürfe. Der gebürtige Braunschweiger stand wie schon bei seinem Debüt nicht in der Startformation, sondern kam als Entlastung für Point Guard Cade Cunningham, der 20 Punkte auflegte. Bester Scorer der Pistons war Malik Beasley mit 24 Punkten, davon sieben Dreier. Damit stellte der US-Amerikaner einen neuen Franchise-Rekord für die meisten Dreier in einer Saison auf (212).

Die Bulls kamen überhaupt nicht in Fahrt, bis zum ersten erfolgreichen Dreier brauchten sie 20 Versuche und trafen am Ende nur 35 Prozent ihrer Würfe aus dem Spiel. Die 42 Punkte Halbzeitführung bedeuteten ebenfalls Franchise-Rekord für Detroit (davor 34 gegen Chicago 1969), das mit 28:26 Siegen auf einem direkten Play-off-Platz liegt.

NBA 2024/25 live auf ProSieben MAXX: Die nächsten Übertragungen

Sonntag, 16. Februar, 1:55 Uhr: All Star Saturday Night live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App



Sonntag, 23. Februar, 2:15 Uhr: Los Angeles Lakers at Denver Nuggets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 23. Februar, 21:05 Uhr: Dallas Mavericks at Golden State Warriors live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App