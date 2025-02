Im exklusiven ran-Interview ordnet ranNBA-Experte Patrick Femerling das Debüt von Luka Doncic bei den Los Angeles Lakers ein und kritisiert die Aussagen von Mavericks-Besitzer Patrick Dumont. Das Interview führte Daniel Ehrenstrasser Luka Doncic hat sein mit Spannung erwartetes Debüt für die Los Angeles Lakers gefeiert. Beim klaren 132:113-Erfolg gegen die Utah Jazz blitzte immer wieder das außergewöhnliche Können des Slowenen auf, allerdings musste er nach seiner rund sechswöchigen Verletzungspause etwas den Rost abschütteln. Der 25-Jährige kam am Ende auf 14 Punkte, vier Assists und fünf Rebounds. Dabei traf er aber nur fünf seiner 14 Würfe aus dem Feld. Dennoch war die Begeisterung der Lakers-Fans zu spüren. Anthony Davis, für den Doncic zu den Lakers getradet wurde, feierte am Samstag ebenfalls sein Debüt für die Dallas Mavericks, verletzte sich nach einer starken Vorstellung aber direkt und muss einen Monat pausieren. ranNBA-Experte und DBB-Rekordspieler Patrick Femerling ordnet Doncics Lakers-Debüt im ran-Interview ein und glaubt, dass die Lakers in dieser Saison besser abschneiden werden als die Mavericks.

ran: Gestern Nacht feierte Luka Doncic sein Debüt im gelben Dress der Los Angeles Lakers. Wie war es für dich?

Patrick Femerling: Ich fand es spannend. Ich glaube, die ganzen Fans in der Halle und natürlich auch am Fernseher haben das sehr, sehr erwartungsvoll und freudig gewürdigt, dass er aufs Feld kam. Man hat auch eingesehen, dass er ein bisschen aufgeregt war. Es ist schon was Besonderes, plötzlich so empfangen zu werden. Neben LeBron James plötzlich zu stehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich irgendwie ein Laker. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch ein bisschen gesehen, dass er lange nicht gespielt hat. Mit seiner Wadenverletzung war er schon seit Weihnachten raus. Und deswegen war das eine Mischung aus zwei Dingen. Lange nicht gespielt und wirkliche Aufregung. Aber es war erstmal ein solides Spiel von ihm. Keine guten Quoten, aber das war jetzt nicht zu erwarten beim ersten Spiel. Utah war auch kein schlechter Gegner, um wieder in den Rhythmus zu kommen.

NBA-Experte Femerling analysiert Doncics Lakers-Debüt

ran: Auch Dirk Nowitzki war in der Arena in Los Angeles. Gibt es eine besondere Verbindung zwischen ihm und Doncic? Femerling: Ich denke schon. Beide haben eine ähnliche Rolle für die Mannschaft gehabt. Zwar sind es unterschiedliche Spielertypen mit unterschiedlichen Mentalitäten, aber ich glaube, da ist schon eine enge Verbindung. Ich weiß nicht, ob es Dallas nicht mehr wehtut, dass Luka nicht mehr da ist, als das AD gekommen ist. Insofern glaube ich, dass diese Verbindung auch nicht abbrechen wird. Nur weil man plötzlich den Verein wechselt oder weil man plötzlich den geschäftlichen Zwängen unterliegt, die da einfach in der NBA herrschen - mit Trades, auf die man wenig oder keinen Einfluss hat.

NBA: Daniel Theis zu den Lakers? "Vielleicht ist er ein Kandidat" ran: Die Lakers müssen nach dem geplatzten Trade doch ohne Mark Williams, also ohne echten Big Man auskommen. Geht es auch ohne für die Lakers? Femerling: Wahrscheinlich geht es eine Weile ohne. Ich würde sagen, wenn es so in Richtung Playoffs geht, ist das schon ein Risiko, wenn du mit Jaxson Hayes nur einen wirklich etatmäßigen Big Man hast. Das ist schon schon ein Risiko. Wenn der ausfällt, dann bist du sehr, sehr klein, obwohl das natürlich eine Mannschaft ist, die viel Länge besitzt. Also du hast LeBron, du hast Luka, du hast Austin Reeves, der lang ist, du hast Dorian Finney-Smith, der kein kleiner Spieler ist und Rui Hachimura. Das heißt, du hast schon Länge, aber du hast jetzt nicht so eine Lob-Threat oder Rim-Protection mit einem großen Spieler unterm Korb. Und dafür wäre Williams schon nicht schlecht gewesen. Aber mal sehen, was noch passiert. Aber es kann ihnen natürlich auf die Füße fallen, wenn sie da nicht mehr Länge akquirieren können.

ran: Ist Daniel Theis vielleicht ein Kandidat für die Lakers? Femerling: Diese Situation mit Daniel, der entlassen wurde, ist natürlich super schade, weil ich immer noch ein Fan von ihm bin. Er ist ein richtig guter Spieler. Er ist jemand, der Athletik mitbringt, Spielverständnis, der defensiv auch seine Aufgaben sehr, sehr gut erfüllen kann. Ja, er ist nicht mehr 25, aber er ist immer noch fit und gesund. Daniel kann das Feld auch groß machen, mit seinem Wurf von außen. Vielleicht ist er ein Kandidat, wer weiß. Aber ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er einen guten Vertrag kriegt, ob das jetzt in der NBA oder in Europa ist. In Europa wird er wahrscheinlich mit Kusshand genommen werden.

Mavericks Owner tritt verbal gegen Doncic nach ran: Kommen wir zum Owner der Mavericks, Patrick Dumont. Er hat gesagt, Größen wie Michael Jordan, Larry Bird und Shaquille O'Neal, hätten alle hart gearbeitet, mit dem einzigen Fokus zu gewinnen. Wenn du das nicht machst, funktioniert es nicht und du solltest kein Teil der Mavericks sein. Was sagst du dazu? NBA: Mavericks Owner Patrick Dumont erklärt Doncic-Trade Femerling: Es ist immer ein bisschen schade, wenn man im Nachhinein solche Kommentare abgibt. Es gibt sicherlich Internas, die man besprechen kann und vielleicht auch vorher besprochen hat. Das wissen wir ja alles nicht, was mit Luka besprochen wurde und was nicht. Aber das im Nachhinein an die Presse zu geben, nur um sich zu rechtfertigen vor den Mavs-Fans, ist auch ein bisschen schwach. Ich glaube, damit stärkst du auch nicht deine Position als Franchise-Owner, sondern zeigst nur, dass du plötzlich dünnhäutig bist. Denn die Entscheidung, ihn wegzutraden, kam ja nicht direkt von Luka, sondern kam jetzt offensichtlich auch von ihm.

Das im Nachhinein an die Presse zu geben, nur um sich zu rechtfertigen vor den Mavs-Fans, ist auch ein bisschen schwach. Patrick Femerling über Dallas Owner Patrick Dumont , im <strong><em>ran</em></strong>-Interview