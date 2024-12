Dennis Schröder vor nächstem Trade-Hammer? DBB-Star bei Warriors ein Perfect Match auf Zeit

Die Golden State Warriors befinden sich in der genau gegenteiligen Position. Solange der 36-jährige Stephen Curry munter und fit ist, sieht man sich in der Lage, die nächste NBA-Championship anzugreifen. Win Now!

Auf den ersten Blick ist das eine runde Sache. Die Nets verlieren zwar ihren besten Spieler, treiben aber den wichtigen Verjüngungsprozess voran. Da die Franchise diese Saison sportlich keine Rolle spielen kann – und will – nutzt man die blendende Form des Point Guards, um Draft-Kapital für die kommenden Jahre zu erwirtschaften. Der Plan: Ohne Schröder mehr Spiele zu verlieren, um in der Draft-Lottery bessere Chancen zu haben.

Dennis Schröder: Curry und Kerr feiern den Trade

Schröder und die Warriors könnten perfekt zusammenpassen! Denn: Schröder kann Curry entlasten, den Ball zum Korb tragen, um somit Räume zu öffnen. Gegen den Ball ist Dennis für seine hohe Intensität bekannt. Eine Eigenschaft, die besonders Defensiv-Leader Draymond Green zu schätzen wissen wird. Auch wenn Schröder die "zu kleinen" Warriors nicht unbedingt in der Körperlänge nach vorne bringt.

Wie sehr sich die neuen Teamkollegen auf Schröder freuen, drückte Curry höchstpersönlich aus: "Er gibt uns alles, was wir brauchen. Ich bin wirklich begeistert, jetzt mit ihm zu spielen", wird er zitiert. Kein Wunder, denn Schröder kommt wie gerufen.

Die Warriors befinden sich in einem 4-8-Lauf und brauchen frischen Wind im Team. Erst recht, wenn der Superstar pausiert. Das Offensive-Rating der Warriors mit Curry auf dem Court steht bei beeindruckenden 119,1. Allerdings fällt dieser Wert ohne ihn auf 101,7. Im NBA-Vergleich befinden sich die Warriors mit Curry auf dem vierten Platz. Ohne Curry auf dem letzten!

Head Coach Steve Kerr bekommt also mehr Rotationsmöglichkeiten und einen Spieler, den er schon länger ins Auge gefasst hat: "Ich bin begeistert, ich habe Dennis heute erzählt, dass er mir schon auf drei Kontinenten in den Arsch getreten hat", berichtet der Meistertrainer und führt als Beispiel die FIBA-WM auf den Philippinen an, die Schröder als Weltmeister und MVP an sich riss.

Kerr bestätigte zudem, dass Schröder neben Curry starten soll. Für einen geringen Preis erhalten die "Dubs" also eine Soforthilfe als Starter, die auch in der Crunch Time nützlich sein wird und in wichtigen Minuten Verantwortung übernehmen kann.