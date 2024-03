NBA: Daniel Theis und Dennis Schröder verlieren, LA Lakers entzaubern OKC

Die deutschen NBA-Cracks Daniel Theis und Dennis Schröder mussten in der NBA-Nacht eine Niederlage einstecken. Besser lief es für die Los Angeles Lakers und LeBron James.

Bei den Clippers teilten sich Paul George und James Harden den Titel des Top-Scorers mit 29 Punkten, Daniel Theis kam in 15 Minuten auf solide sechs Rebounds und sieben Punkte. Für die Bucks ist es der sechste Sieg in Folge.

Vor allem Damien Lillard zeigte in Giannis' Abwesenheit seine Klasse. 41 Punkte legte er auf, er war Top-Scorer der Partie. Von der Bank überzeugte Bobby Portis mit 28 Zählern und 16 Rebounds.

Dennis Schröder gehörte zur Starting Five, erzielte in 37 Spielminuten diskrete 13 Punkte bei neun Rebounds, er traf nur fünf seiner 13 Schüsse. Bester Nets-Scorer war Nic Claxton mit 21 Zählern.

Die Brooklyn Nets haben eine empfindliche Niederlage im Kampf um die Playoffs kassiert. In eigener Halle verloren die New Yorker mit 102:106 gegen die Memphis Grizzlies.

Portland Trail Blazers @ Minnesota Timberwolves 114:119

Erwartungsgemäß haben die Minnesota Timberwolves ihr Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers gewonnen, mussten dafür aber hart arbeiten. Am Ende stand es 119:114, die Mini-Krise von zwei Niederlagen in Serie ist also beendet.

Auf ihre Stars Karl-Anthony Towns und Anthony Edwards konnten sich die Wolves jedoch nicht verlassen. Towns blieb mit 14 Punkten unauffällig, der "Ant-Man" legte mit 13 Punkten sogar noch weniger auf. Einzig Rudy Gobert überzeugte mit seinem 43. Double Double in dieser Saison (25 Punkte, 16 Rebounds).

Ein überragender Anfernee Simons (34 Punkte, 14 Rebounds) konnte die Niederlage der Blazers nicht verhindern. Durch die Niederlage der Oklahoma City Thunder sind die Wolves nun wieder Erster im Westen.